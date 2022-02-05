Федерация журналистов IFJ призвала не использовать СМИ как "футбол"
Федерация IFJ призывала не использовать СМИ как "футбол" на фоне ситуации с RT DE и DW
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВедущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE
Ведущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международная и Европейская федерация журналистов призвала власти не использовать СМИ в качестве "политического футбола", заявление опубликовано на сайте организации.
Заявление было сделано на фоне прекращения вещания телеканала RT DE в Германии и ответной меры на это в виде закрытия московского бюро телеканала Deutsche Welle.
"Международная и Европейская федерация журналистов призвали власти не использовать СМИ как политический футбол и защищать право на получение информации", - говорится в заявлении.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Федерации журналистов в своем заявлении на сайте также призвали европейские власти на фоне кризиса вокруг России и Украины "избегать использования СМИ в качестве оружия".
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.