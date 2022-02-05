Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/smi-1771194561.html
Федерация журналистов IFJ призвала не использовать СМИ как "футбол"
Федерация журналистов IFJ призвала не использовать СМИ как "футбол" - РИА Новости, 05.02.2022
Федерация журналистов IFJ призвала не использовать СМИ как "футбол"
Международная и Европейская федерация журналистов призвала власти не использовать СМИ в качестве "политического футбола", заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T03:47
2022-02-05T03:47
deutsche welle
телеканал rt
в мире
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764044782_0:268:3078:1999_1920x0_80_0_0_6be78087d97af9da8d4123c492eb0e7d.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международная и Европейская федерация журналистов призвала власти не использовать СМИ в качестве "политического футбола", заявление опубликовано на сайте организации.Заявление было сделано на фоне прекращения вещания телеканала RT DE в Германии и ответной меры на это в виде закрытия московского бюро телеканала Deutsche Welle.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Федерации журналистов в своем заявлении на сайте также призвали европейские власти на фоне кризиса вокруг России и Украины "избегать использования СМИ в качестве оружия".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220205/ogranicheniya-1771187818.html
https://ria.ru/20220204/mery-1771113805.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764044782_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1075ca4940101e3e6a4e4d09ab755e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
deutsche welle, телеканал rt, в мире, россия, германия
03:47 05.02.2022
 
Федерация журналистов IFJ призвала не использовать СМИ как "футбол"

Федерация IFJ призывала не использовать СМИ как "футбол" на фоне ситуации с RT DE и DW

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВедущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE
Ведущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ведущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международная и Европейская федерация журналистов призвала власти не использовать СМИ в качестве "политического футбола", заявление опубликовано на сайте организации.
Заявление было сделано на фоне прекращения вещания телеканала RT DE в Германии и ответной меры на это в виде закрытия московского бюро телеканала Deutsche Welle.

"Международная и Европейская федерация журналистов призвали власти не использовать СМИ как политический футбол и защищать право на получение информации", - говорится в заявлении.

Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
00:14Медиавойны
Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT
Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Федерации журналистов в своем заявлении на сайте также призвали европейские власти на фоне кризиса вокруг России и Украины "избегать использования СМИ в качестве оружия".
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 16:44
МИД Франции отреагировал на решение России по Deutsche Welle
 
Deutsche WelleТелеканал RTВ миреРоссияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала