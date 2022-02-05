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СМИ: журналистам DW запретили сопровождать Шольца во время визита в Москву
СМИ: журналистам DW запретили сопровождать Шольца во время визита в Москву - РИА Новости, 05.02.2022
СМИ: журналистам DW запретили сопровождать Шольца во время визита в Москву
Представителей Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву, так как власти Германии... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T20:28
2022-02-05T20:28
в мире
владимир путин
берлин (город)
россия
москва
мид германии
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Представителей Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву, так как власти Германии отказали им в участии, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.По данным издания, управление прессы и информации федерального правительства, которое возглавляет официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, отказало DW в участии. Как отмечается в статье, Шольц мог пойти на данный шаг во избежание конфликта с Россией.Шольц встретится с российским президентом Владимиром Путиным 15 февраля в Москве.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html
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в мире, владимир путин, берлин (город), россия, москва, мид германии
20:28 05.02.2022
 
СМИ: журналистам DW запретили сопровождать Шольца во время визита в Москву

Tagesspiegel: власти ФРГ отказали DW в сопровождении Шольца во время визита в Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала Deutsche Welle
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Представителей Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву, так как власти Германии отказали им в участии, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.
МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 20:48
Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной
По данным издания, управление прессы и информации федерального правительства, которое возглавляет официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, отказало DW в участии. Как отмечается в статье, Шольц мог пойти на данный шаг во избежание конфликта с Россией.
Шольц встретится с российским президентом Владимиром Путиным 15 февраля в Москве.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
 
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