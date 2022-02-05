https://ria.ru/20220205/sholts-1771271048.html

СМИ: журналистам DW запретили сопровождать Шольца во время визита в Москву

СМИ: журналистам DW запретили сопровождать Шольца во время визита в Москву - РИА Новости, 05.02.2022

СМИ: журналистам DW запретили сопровождать Шольца во время визита в Москву

Представителей Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву, так как власти Германии... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T20:28

2022-02-05T20:28

2022-02-05T20:28

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Представителей Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву, так как власти Германии отказали им в участии, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.По данным издания, управление прессы и информации федерального правительства, которое возглавляет официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, отказало DW в участии. Как отмечается в статье, Шольц мог пойти на данный шаг во избежание конфликта с Россией.Шольц встретится с российским президентом Владимиром Путиным 15 февраля в Москве.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

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в мире, владимир путин, берлин (город), россия, москва, мид германии