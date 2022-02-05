https://ria.ru/20220205/shkoly-1771243217.html

Псковские власти не будут переводить все школы на дистант

Псковские власти не будут переводить все школы на дистант - РИА Новости, 05.02.2022

Псковские власти не будут переводить все школы на дистант

Администрация Псковской области не хочет вводить дистанционное обучение во всех школах, хотя их ученики постоянно обращаются к главе региона с этой просьбой,... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:44

2022-02-05T15:44

2022-02-05T15:44

общество

псковская область

псковский район

великолукский район

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Администрация Псковской области не хочет вводить дистанционное обучение во всех школах, хотя их ученики постоянно обращаются к главе региона с этой просьбой, сообщил в субботу псковский губернатор Михаил Ведерников."Очень много получаю сообщений от школьников, которые просят перевести их школы на дистант. Причины указывают разные - кто-то реально боится заболеть, а кто-то, цитирую, не хочет учить историю… Мы бы не хотели объявлять дистант на все прогнозируемые два месяца роста заболеваемости. При таком раскладе вы абсолютно точно окажетесь без летних каникул и будете учиться, чтобы наверстать упущенное", - рассказал Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Instagram.Он отметил, что получает "очень и очень много" таких сообщений от школьников, однако не может ответить всем."Во-первых, вся информация есть в еженедельном обращении, в отдельных постах, в статистике, она также доведена до родителей и педагогов. Если вам нужно завтра на учебу - не переживайте, вы не пропустите, вам напомнят. Во-вторых, я несколько раз подробно рассказывал логику принятия наших решений (о переводе отдельных школ на дистанционное обучение - ред.)… Я веду соцсети лично и не могу ответить на каждое (обращение)", - пояснил губернатор Псковской области.Глава региона добавил также, что поручил областному комитету по образованию проверить качество организации "дистанционки", которая в настоящее время действует в Пскове и Псковском районе, а также в Великих Луках и Великолукском районе."Вы пишите, что некоторые учителя сводят дистант к раздаче материалов для самостоятельного изучения. Скажу, что это допустимо только в том случае, если учителя не получают за это зарплату. Тогда, конечно, им можно не работать. Я уже поручил комитету по образованию предметно разобраться с каждым таким обращением. Обязательно примем меры", - пообещал Ведерников.Школы Пскова и Псковского района возвращаются к очному формату 7 февраля, Великих Лук и Великолукского района - 14 февраля.

https://ria.ru/20220204/distant-1771125267.html

псковская область

псковский район

великолукский район

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общество, псковская область, псковский район, великолукский район, михаил ведерников