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В ФРГ заявили, что нет смысла открыто перечислять все санкции против России
В ФРГ заявили, что нет смысла открыто перечислять все санкции против России - РИА Новости, 05.02.2022
В ФРГ заявили, что нет смысла открыто перечислять все санкции против России
Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, комментируя возможные санкции Запада против трубопровода "Северный поток 2" и заявления о возможности... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T13:01
2022-02-05T13:01
россия
евросоюз
swift
северный поток — 2
еврокомиссия
киев
сша
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, комментируя возможные санкции Запада против трубопровода "Северный поток 2" и заявления о возможности отключить Россию от SWIFT, сказал медиагруппе Funke, что нет смысла открыто перечислять отдельные меры, возможны "любые санкции"."Нет смысла открыто разбирать отдельные санкции. В настоящее время мы находимся в опасной ситуации, и целью должна быть деэскалация. Вместе с тем правильно, что США и Европейский союз вместе говорят о том, что Россия заплатит высокую экономическую цену, если вторгнется на Украину", - ответил Хабек на вопрос, могут ли последовать санкции против "Северного потока 2" и может ли Россия быть отключена от SWIFT.Он добавил, что в случае "агрессии" можно "представить себе любые санкции, которые способны заставить Россию отступить".Говоря о российских поставках газа в Германию, министр заявил, что до запуска "Северного потока 2" его оператор должен выполнить условия для одобрения. Он полагает, что с геополитической точки зрения трубопровод усиливает зависимость от газа из России, а также делает акцент на одном "уязвимом" пути поставок."Северный поток-2" усиливает необходимость диверсификации поставок газа. Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также использует поставки газа против интересов Германии", - заявил политик.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз не рассматривают отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но изучают возможность введения точечных санкций против банков РФ. Администрация США при этом по-прежнему не исключает эту возможность, заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/sevpotok-1771037668.html
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россия, евросоюз, swift, северный поток — 2, еврокомиссия, киев, сша, дмитрий песков, в мире, германия
13:01 05.02.2022
 
В ФРГ заявили, что нет смысла открыто перечислять все санкции против России

Вице-канцлер ФРГ Хабек: нет смысла открыто перечислять отдельные санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, комментируя возможные санкции Запада против трубопровода "Северный поток 2" и заявления о возможности отключить Россию от SWIFT, сказал медиагруппе Funke, что нет смысла открыто перечислять отдельные меры, возможны "любые санкции".
"Нет смысла открыто разбирать отдельные санкции. В настоящее время мы находимся в опасной ситуации, и целью должна быть деэскалация. Вместе с тем правильно, что США и Европейский союз вместе говорят о том, что Россия заплатит высокую экономическую цену, если вторгнется на Украину", - ответил Хабек на вопрос, могут ли последовать санкции против "Северного потока 2" и может ли Россия быть отключена от SWIFT.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
10:28
В Германии ответили на "словесный выпад" Украины из-за поставок оружия
Он добавил, что в случае "агрессии" можно "представить себе любые санкции, которые способны заставить Россию отступить".
Говоря о российских поставках газа в Германию, министр заявил, что до запуска "Северного потока 2" его оператор должен выполнить условия для одобрения. Он полагает, что с геополитической точки зрения трубопровод усиливает зависимость от газа из России, а также делает акцент на одном "уязвимом" пути поставок.
"Северный поток-2" усиливает необходимость диверсификации поставок газа. Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также использует поставки газа против интересов Германии", - заявил политик.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 11:51В мире
Глава Еврокомиссии назвала условие запуска "Северного потока-2"
"Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз не рассматривают отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но изучают возможность введения точечных санкций против банков РФ. Администрация США при этом по-прежнему не исключает эту возможность, заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
 
РоссияЕвросоюзSWIFTСеверный поток — 2ЕврокомиссияКиевСШАДмитрий ПесковВ миреГермания
 
 
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