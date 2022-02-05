https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771224982.html

В ФРГ заявили, что нет смысла открыто перечислять все санкции против России

В ФРГ заявили, что нет смысла открыто перечислять все санкции против России - РИА Новости, 05.02.2022

В ФРГ заявили, что нет смысла открыто перечислять все санкции против России

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, комментируя возможные санкции Запада против трубопровода "Северный поток 2" и заявления о возможности... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T13:01

2022-02-05T13:01

2022-02-05T13:01

россия

евросоюз

swift

северный поток — 2

еврокомиссия

киев

сша

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg

БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, комментируя возможные санкции Запада против трубопровода "Северный поток 2" и заявления о возможности отключить Россию от SWIFT, сказал медиагруппе Funke, что нет смысла открыто перечислять отдельные меры, возможны "любые санкции"."Нет смысла открыто разбирать отдельные санкции. В настоящее время мы находимся в опасной ситуации, и целью должна быть деэскалация. Вместе с тем правильно, что США и Европейский союз вместе говорят о том, что Россия заплатит высокую экономическую цену, если вторгнется на Украину", - ответил Хабек на вопрос, могут ли последовать санкции против "Северного потока 2" и может ли Россия быть отключена от SWIFT.Он добавил, что в случае "агрессии" можно "представить себе любые санкции, которые способны заставить Россию отступить".Говоря о российских поставках газа в Германию, министр заявил, что до запуска "Северного потока 2" его оператор должен выполнить условия для одобрения. Он полагает, что с геополитической точки зрения трубопровод усиливает зависимость от газа из России, а также делает акцент на одном "уязвимом" пути поставок."Северный поток-2" усиливает необходимость диверсификации поставок газа. Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также использует поставки газа против интересов Германии", - заявил политик.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз не рассматривают отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но изучают возможность введения точечных санкций против банков РФ. Администрация США при этом по-прежнему не исключает эту возможность, заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/sevpotok-1771037668.html

россия

киев

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, swift, северный поток — 2, еврокомиссия, киев, сша, дмитрий песков, в мире, германия