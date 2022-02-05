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Россия готова ответить на европейские санкции контрсанкциями, заявил Чижов
Россия готова ответить на европейские санкции контрсанкциями, заявил Чижов - РИА Новости, 05.02.2022
Россия готова ответить на европейские санкции контрсанкциями, заявил Чижов
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ERT заявил, что Россия никого не боится, ответит на европейские санкции контрсанкциями, а агрессивную... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T12:30
2022-02-05T12:30
экономика
россия
сша
европа
евросоюз
санкции
реакция на санкции
владимир чижов
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АФИНЫ, 5 фев – РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ERT заявил, что Россия никого не боится, ответит на европейские санкции контрсанкциями, а агрессивную лексику председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сравнил с лексикой Саддама Хусейна, которого на Западе называли "иракским диктатором".Чижов прокомментировал ситуацию с "украинским кризисом" в интервью греческому общественному телевидению ERT. Оно показало отрывок интервью, полная запись выйдет в субботу днем.Он заявил, что Россия ни в коем случае не хочет войны, но готова противостоять украинскому конфликту в Донбассе.Чижов подчеркнул, что "российская военная машина не включена", но готова к любому развитию событий, а ответственность за кризис постпред РФ возложил на "горячие головы" в Киеве, которые не исключают возможности спровоцировать "горячий инцидент" в Донбассе.Чижов сказал, что Россия не ведет переговоры с Европейским Союзом об украинском кризисе, поскольку Европа как невоенная сила координирует свои действия с США."В резких словах Чижов подчеркнул, что Россия не боится европейских санкций, потому что если они будут введены, то она будет вынуждена вводить санкции, а жертвами станут потребители газа в Европе", - излагает канал слова Чижова.Российский постпред дал интервью на греческом языке. ERT отметил, что Чижов свободно говорит по-гречески, поскольку он работал в российской дипломатической миссии в Афинах и в Никосии.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html
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экономика, россия, сша, европа, евросоюз, санкции, реакция на санкции, владимир чижов
12:30 05.02.2022
 
Россия готова ответить на европейские санкции контрсанкциями, заявил Чижов

Постпред при ЕС Чижов заявил о готовности России ответить на европейские санкции

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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АФИНЫ, 5 фев – РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ERT заявил, что Россия никого не боится, ответит на европейские санкции контрсанкциями, а агрессивную лексику председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сравнил с лексикой Саддама Хусейна, которого на Западе называли "иракским диктатором".
Чижов прокомментировал ситуацию с "украинским кризисом" в интервью греческому общественному телевидению ERT. Оно показало отрывок интервью, полная запись выйдет в субботу днем.
"Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен и господина (президента США) Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций", mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна", - сказал Чижов.
Он заявил, что Россия ни в коем случае не хочет войны, но готова противостоять украинскому конфликту в Донбассе.
Чижов подчеркнул, что "российская военная машина не включена", но готова к любому развитию событий, а ответственность за кризис постпред РФ возложил на "горячие головы" в Киеве, которые не исключают возможности спровоцировать "горячий инцидент" в Донбассе.
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Чижов сказал, что Россия не ведет переговоры с Европейским Союзом об украинском кризисе, поскольку Европа как невоенная сила координирует свои действия с США.
"В резких словах Чижов подчеркнул, что Россия не боится европейских санкций, потому что если они будут введены, то она будет вынуждена вводить санкции, а жертвами станут потребители газа в Европе", - излагает канал слова Чижова.
Российский постпред дал интервью на греческом языке. ERT отметил, что Чижов свободно говорит по-гречески, поскольку он работал в российской дипломатической миссии в Афинах и в Никосии.
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Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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