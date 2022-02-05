Россия готова ответить на европейские санкции контрсанкциями, заявил Чижов
Постпред при ЕС Чижов заявил о готовности России ответить на европейские санкции
Флаги России и ЕС. Архивное фото
АФИНЫ, 5 фев – РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ERT заявил, что Россия никого не боится, ответит на европейские санкции контрсанкциями, а агрессивную лексику председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сравнил с лексикой Саддама Хусейна, которого на Западе называли "иракским диктатором".
"Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен и господина (президента США) Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций", mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна", - сказал Чижов.
Чижов подчеркнул, что "российская военная машина не включена", но готова к любому развитию событий, а ответственность за кризис постпред РФ возложил на "горячие головы" в Киеве, которые не исключают возможности спровоцировать "горячий инцидент" в Донбассе.
3 февраля, 18:46Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО
"В резких словах Чижов подчеркнул, что Россия не боится европейских санкций, потому что если они будут введены, то она будет вынуждена вводить санкции, а жертвами станут потребители газа в Европе", - излагает канал слова Чижова.
Российский постпред дал интервью на греческом языке. ERT отметил, что Чижов свободно говорит по-гречески, поскольку он работал в российской дипломатической миссии в Афинах и в Никосии.
3 февраля, 08:00Европа готова и дальше назло России морозить уши
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
27 января, 08:00Кто может спровоцировать войну на Украине