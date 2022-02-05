https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771196348.html

В России оценили восстановление исключений из санкций США против Ирана

В России оценили восстановление исключений из санкций США против Ирана - РИА Новости, 05.02.2022

В России оценили восстановление исключений из санкций США против Ирана

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Twitter, что восстановление отмененных ранее исключений из санкций в отношении ядерной РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T05:13

2022-02-05T05:13

2022-02-05T05:13

в мире

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Twitter, что восстановление отмененных ранее исключений из санкций в отношении ядерной программы Ирана может замедлить иранскую ядерную программу.Ранее официальный представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что администрация приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана.По мнению постпреда, восстановление исключений, возможно, замедлит ядерную программу. Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в 2020 году отменил все исключения для атомной программы Ирана. За два года до этого Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана. На этой почве Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене.

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сша

иран

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в мире, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран