В России оценили восстановление исключений из санкций США против Ирана
Дипломат Ульянов: исключения из санкций США может замедлить ядерную программу Ирана
ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Twitter, что восстановление отмененных ранее исключений из санкций в отношении ядерной программы Ирана может замедлить иранскую ядерную программу.
Ранее официальный представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что администрация приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана.
"Четкие положения иранской ядерной сделки совершенно неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США (на Иран) остается ведущим фактором продвижения иранской ядерной программы", - написал Ульянов в Twitter.
По мнению постпреда, восстановление исключений, возможно, замедлит ядерную программу.
Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в 2020 году отменил все исключения для атомной программы Ирана. За два года до этого Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана. На этой почве Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе.
В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене.