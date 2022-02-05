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В России оценили восстановление исключений из санкций США против Ирана
В России оценили восстановление исключений из санкций США против Ирана - РИА Новости, 05.02.2022
В России оценили восстановление исключений из санкций США против Ирана
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Twitter, что восстановление отмененных ранее исключений из санкций в отношении ядерной РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T05:13
2022-02-05T05:13
в мире
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Twitter, что восстановление отмененных ранее исключений из санкций в отношении ядерной программы Ирана может замедлить иранскую ядерную программу.Ранее официальный представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что администрация приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана.По мнению постпреда, восстановление исключений, возможно, замедлит ядерную программу.&nbsp;Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в 2020 году отменил все исключения для атомной программы Ирана. За два года до этого Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана. На этой почве Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене.
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сша
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в мире, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран
05:13 05.02.2022
 
В России оценили восстановление исключений из санкций США против Ирана

Дипломат Ульянов: исключения из санкций США может замедлить ядерную программу Ирана

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Twitter, что восстановление отмененных ранее исключений из санкций в отношении ядерной программы Ирана может замедлить иранскую ядерную программу.
Ранее официальный представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что администрация приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана.
"Четкие положения иранской ядерной сделки совершенно неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США (на Иран) остается ведущим фактором продвижения иранской ядерной программы", - написал Ульянов в Twitter.
По мнению постпреда, восстановление исключений, возможно, замедлит ядерную программу.
 Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в 2020 году отменил все исключения для атомной программы Ирана. За два года до этого Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана. На этой почве Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе.
В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене.
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В миреСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Иран
 
 
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