Украинцы в отчаянии: США внезапно нанесли Зеленскому страшный удар

04:02 05.02.2022 (обновлено: 15:08 05.02.2022)
В Раде рассказали о "санкциях" США против Зеленского
Депутат Рады Черный: Зеленский не смог поехать на открытие Олимпиады из-за запрета США
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Черный заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие Олимпийских игр в Пекине из-за "прямого запрета" со стороны США.
Парламентарий напомнил, что Олимпиада всегда считалась символом мира и по традиции многие мировые лидеры собирались на открытие Игр. Однако сейчас ряд западных стран призвали бойкотировать спортивное состязание, проходящее в Китае.
"Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны <…> И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?" — написал Черный.
Он добавил, что руководство страны не думает о спорте и спортивных достижениях, отметив, что украинским атлетам настоятельно рекомендовали не фотографироваться с россиянами. По мнению Черного, это решение также исходит от Зеленского.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ранее заявил, что украинским спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх во избежание провокаций. Ранее источник сообщил РИА Новости, что украинцам настоятельно рекомендовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами и не давать интервью на русском языке.
Ранее власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом стали якобы нарушения прав человека в КНР. Эти обвинения в Пекине неоднократно отвергали. Дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов. Администрация пообещала, что будет поддерживать их из дома. Решение США поддержали Великобритания, Австралия и Канада.
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