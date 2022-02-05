https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771195131.html

Украинцы в отчаянии: США внезапно нанесли Зеленскому страшный удар

В Раде рассказали о "санкциях" США против Зеленского - РИА Новости, 05.02.2022

Украинцы в отчаянии: США внезапно нанесли Зеленскому страшный удар

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Черный заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T04:02

2022-02-05T04:02

2022-02-05T15:08

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канада

китай

украина

владимир зеленский

виктор черный

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Черный заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие Олимпийских игр в Пекине из-за "прямого запрета" со стороны США.Парламентарий напомнил, что Олимпиада всегда считалась символом мира и по традиции многие мировые лидеры собирались на открытие Игр. Однако сейчас ряд западных стран призвали бойкотировать спортивное состязание, проходящее в Китае.Он добавил, что руководство страны не думает о спорте и спортивных достижениях, отметив, что украинским атлетам настоятельно рекомендовали не фотографироваться с россиянами. По мнению Черного, это решение также исходит от Зеленского.Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ранее заявил, что украинским спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх во избежание провокаций. Ранее источник сообщил РИА Новости, что украинцам настоятельно рекомендовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами и не давать интервью на русском языке.Ранее власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом стали якобы нарушения прав человека в КНР. Эти обвинения в Пекине неоднократно отвергали. Дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов. Администрация пообещала, что будет поддерживать их из дома. Решение США поддержали Великобритания, Австралия и Канада.

https://ria.ru/20220203/olimpiada-1770715922.html

https://ria.ru/20220129/amerika-1770062963.html

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канада

китай

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олимпийские игры, сша, канада, китай, украина, владимир зеленский, виктор черный, в мире