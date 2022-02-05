https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771191566.html
В США прокомментировали возможное введение санкций против России
В США прокомментировали возможное введение санкций против России - РИА Новости, 05.02.2022
В США прокомментировали возможное введение санкций против России
Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube, что санкции против России РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T01:44
2022-02-05T01:44
2022-02-05T01:44
россия
санкции в отношении россии
нато
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271389_0:274:3012:1968_1920x0_80_0_0_0dfdb959ed273421f6af9fff0a7089ab.jpg
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube, что санкции против России нужно вводить только в случае эскалации конфликта вокруг Украины.По ее словам, если ввести санкции на упреждение, это "причинит боль", но будет в меньшей мере сдерживающим от эскалации фактором.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771161811.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271389_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_1240eb129b6a4834888178458daaa5b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, нато, сша, украина, в мире
В США прокомментировали возможное введение санкций против России
Глава посольства США на Украине Квин: санкции должны быть сдерживающим фактором для России
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости.
Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube
, что санкции против России нужно вводить только в случае эскалации конфликта вокруг Украины.
По ее словам, если ввести санкции на упреждение, это "причинит боль", но будет в меньшей мере сдерживающим от эскалации фактором.
"По нашему мнению, санкции, очень жесткий пакет санкций, которые мы собрали в США, в сочетании с санкциями, над которыми работает Европа, должны быть сдерживанием. А чтобы быть этим сдерживанием, нельзя их задействовать, пока Россия не прибегнет к действиям, которые мы пытаемся сдержать. Если мы их (санкции - ред.) применим раньше, мы причиним боль. Россия понесет потери, и это меньше будет сдерживать их от того, чтобы что-то сделать… Надеемся, Россия сделает просчеты, которые помогут ей понять, что агрессивные действия будут ошибкой", - сказала она.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.