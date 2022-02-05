https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771191566.html

В США прокомментировали возможное введение санкций против России

В США прокомментировали возможное введение санкций против России - РИА Новости, 05.02.2022

В США прокомментировали возможное введение санкций против России

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube, что санкции против России РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T01:44

2022-02-05T01:44

2022-02-05T01:44

россия

санкции в отношении россии

нато

сша

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в мире

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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube, что санкции против России нужно вводить только в случае эскалации конфликта вокруг Украины.По ее словам, если ввести санкции на упреждение, это "причинит боль", но будет в меньшей мере сдерживающим от эскалации фактором.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771161811.html

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сша

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россия, санкции в отношении россии, нато, сша, украина, в мире