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Наука
https://ria.ru/20220205/samsung-1771080774.html
Для фанатов: Samsung выпустил "бюджетный" флагман Galaxy S21 FE
Для фанатов: Samsung выпустил "бюджетный" флагман Galaxy S21 FE - РИА Новости, 05.02.2022
Для фанатов: Samsung выпустил "бюджетный" флагман Galaxy S21 FE
Смартфон Galaxy S21 FE все-таки представили — гораздо позже, чем ожидалось. Что там нового и почему южнокорейский производитель продолжает позиционировать эту... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T08:00
2022-02-05T08:13
наука
технологии
qualcomm
samsung
google android
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Смартфон Galaxy S21 FE все-таки представили — гораздо позже, чем ожидалось. Что там нового и почему южнокорейский производитель продолжает позиционировать эту трубку как фанатскую — в материале РИА Новости.ДизайнО внешнем виде толком и сказать нечего — перед нами немного увеличенный прошлогодний S21. И если в случае с уходящим с рынка S20 FE отличие было очевидно (плоское стекло, чего не было у базовой модели), то здесь без сюрпризов — телефоны практически одинаковые. Разве что наметанный глаз фаната Samsung заметит, что камерный блок теперь — одно целое с крышкой. И да, задняя панель — из пластика, но приятная на ощупь и износостойкая.От истинного флагмана досталась влагозащита по стандарту IP68, хотя это вовсе не означает, что вам отремонтируют утопленный смартфон. Стекло экрана Corning Gorilla Glass Victus — с отличным олеофобным покрытием. Наконец, гаджет относительно легкий — 177 граммов. У конкурентов — за 200.ДисплейДиагональ — 6,4 дюйма, Dynamic AMOLED 2X. При разрешении 1080 x 2400 пикселей может обновлять картинку на 120 герц. Интересно, что, в отличие от S21, здесь лишь два режима работы — 60 и принудительные 120 герц, никакой адаптивности не предусмотрено.Очень высокая яркость — смартфон не слепнет даже под прямыми лучами солнца, а под серым февральским небом не хочется выкручивать уровень выше 60-70 процентов. Но фирменное мерцание есть, эффект ШИМ довольно ощутим, так что люди с чувствительными глазами могут почувствовать дискомфорт. Традиционно Samsung не предлагает опции по снижению пульсации матрицы.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеКак ни странно, корейцы в своих флагманах для фанатов бренда предпочитают устанавливать процессоры Qualcomm, а не фирменный Exynos. Противоречие усиливается тем, что это не самый удачный прошлогодний Snapdragon 888, за которым закрепилась сомнительная слава троттлящего и горячего чипа.Но в данном случае платформа получила неплохую реализацию. Во-первых, троттлинг в пределах разумного: очевидно, в Samsung поработали с частотами чипа. Во-вторых, и при сильной нагрузке смартфон не греется выше 42 градусов и ощущается в руках чуть теплым. Производительности же смартфону хватает с большим запасом, даже в играх. Сложная в плане графики Genshin Impact запускается на средних настройках, а тайтлы попроще и вовсе идут с максимальной графикой.Очень спорное, но ожидаемое решение — отказ от слота карты памяти. Именно это в прошлом поколении выгодно выделял S20 FE от истинных флагманов. Теперь же предлагают только 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. ОЗУ может быть шесть или восемь гигабайт.Фанатский флагман нельзя назвать передовым по части коммуникаций: Bluetooth версии 5.0, а Wi-Fi далеко не самый последнего протокола 6. Причастность к топовой линейке подчеркивает функция DeX, которая дает возможность расширенного подключения к мониторам, телевизорам и компьютерам. Кстати, Galaxy S21 FE стал одним из первых в Samsung, которые из коробки работают на Android 12 с оболочкой One UI 4.КамераНабор камер — тот же, что у Samsung S20 FE: остается только догадываться почему. Основной 12-мегапиксельный сенсор — это хорошо знакомый датчик Sony IMX555 с оптстабом и светосильным объективом f/1,8. Вместе с ним работают "ширик" Sony IMX258 на 12 мегпикселей и телефотосенсор разрешением восемь мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. Врезанная в экран селфи-камера тоже без изменений: 32-мегапиксельная Sony IMX616 без автофокуса.Основная камера дает при хорошем освещении превосходные снимки. Разрешенных деталей много, резкость не чрезмерная, шума нет. Контрастность высокая, динамический диапазон очень хороший. Цвета довольно приятные, пусть и не совсем точные. Сверхширокоугольный сенсор неплох — у снимков с него достаточная детализация, приемлемая резкость. С ним адекватно работает коррекция искажений по краям кадра. Интересно, что фото с восьмимегапиксельного зума система экстраполирует до 12 мегапикселей.Все сенсоры поддерживают ночной режим, особенно хорошо — основной. Снимок обрабатывается довольно долго. "Ширик" тоже остается вполне рабочим, а вот зумом с темной линзой вряд ли кому-нибудь понравится.Видеосъемка способна на большее, чем у аналогичных моделей в этом классе: есть полноценная работа с тремя объективами. Правда, только на 30 кадрах в секунду, будь это 1080 или 4K. Селфи-камера может писать видео в 4K при 60 кадрах, что и вовсе недоступно большинству конкурентов.Безопасность и автономностьПодэкранный сканер отпечатков пальцев расположен еще ниже, чем на S21, это неудобно. И вроде бы срабатывает адекватно, но то ли датчик медленный, то ли анимация добавляет ощущение заторможенности. Стандартная разблокировка по лицу — лишь на фронтальной камере.Комплектной зарядки новинку лишили — конечно же, во славу экологии и разумному потреблению. Фанатам южнокорейской компании ничего, кроме шнурка USB-C, не полагается.Батарейка — емкостью 4,5 тысячи мегаампер-час, что для прожорливых экрана и процессора не так уж много. В смешанном режиме удалось добиться шести с половиной часов свечения экрана, на зарядку гаджет просится уже к вечеру. С ее скоростью тоже все неоднозначно: максимальные 25 ватт на фоне китайских рекордов не впечатляют. Как считают в Samsung, это цена приемлемого ресурса встроенной АКБ. Официальное устройство покупать и вовсе не стоит: S21 FE отлично работает с блоками питания протокола PD, заряжаясь чуть больше часа. Есть и беспроводная, и реверсивная зарядки.ИтогоНа старте продаж в январе производитель оценил базовую версию Galaxy S21 FE в 55 тысяч рублей — недешево, учитывая, что принципиально нового немного. Но уже через месяц в розничных сетях стали объявлять акции и скидки, что должно сделать новинку интереснее для покупателя. А вот "фанатского" в S21 FE действительно меньше, чем в прошлой модели. Не хватает смартфону самобытности на фоне конкурентов и других моделей южнокорейской компании.
https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html
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технологии, qualcomm, samsung, google android
08:00 05.02.2022 (обновлено: 08:13 05.02.2022)
 

Для фанатов: Samsung выпустил "бюджетный" флагман Galaxy S21 FE

© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Смартфон Galaxy S21 FE все-таки представили — гораздо позже, чем ожидалось. Что там нового и почему южнокорейский производитель продолжает позиционировать эту трубку как фанатскую — в материале РИА Новости.
© ИнфографикаSamsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE
© Инфографика
Samsung Galaxy S21 FE

Дизайн

О внешнем виде толком и сказать нечего — перед нами немного увеличенный прошлогодний S21. И если в случае с уходящим с рынка S20 FE отличие было очевидно (плоское стекло, чего не было у базовой модели), то здесь без сюрпризов — телефоны практически одинаковые. Разве что наметанный глаз фаната Samsung заметит, что камерный блок теперь — одно целое с крышкой. И да, задняя панель — из пластика, но приятная на ощупь и износостойкая.
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Samsung Galaxy S21 FE
От истинного флагмана досталась влагозащита по стандарту IP68, хотя это вовсе не означает, что вам отремонтируют утопленный смартфон. Стекло экрана Corning Gorilla Glass Victus — с отличным олеофобным покрытием. Наконец, гаджет относительно легкий — 177 граммов. У конкурентов — за 200.

Дисплей

Диагональ — 6,4 дюйма, Dynamic AMOLED 2X. При разрешении 1080 x 2400 пикселей может обновлять картинку на 120 герц. Интересно, что, в отличие от S21, здесь лишь два режима работы — 60 и принудительные 120 герц, никакой адаптивности не предусмотрено.
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Производительность, коммуникации и программное обеспечение

Как ни странно, корейцы в своих флагманах для фанатов бренда предпочитают устанавливать процессоры Qualcomm, а не фирменный Exynos. Противоречие усиливается тем, что это не самый удачный прошлогодний Snapdragon 888, за которым закрепилась сомнительная слава троттлящего и горячего чипа.
Но в данном случае платформа получила неплохую реализацию. Во-первых, троттлинг в пределах разумного: очевидно, в Samsung поработали с частотами чипа. Во-вторых, и при сильной нагрузке смартфон не греется выше 42 градусов и ощущается в руках чуть теплым. Производительности же смартфону хватает с большим запасом, даже в играх. Сложная в плане графики Genshin Impact запускается на средних настройках, а тайтлы попроще и вовсе идут с максимальной графикой.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Samsung Galaxy S21 FE теряет производительность под нагрузкой, но в разумных пределах

Samsung Galaxy S21 FE
1 из 2

Samsung Galaxy S21 FE теряет производительность под нагрузкой, но в разумных пределах

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Смартфон понравится геймерам

Samsung Galaxy S21 FE
2 из 2

Смартфон понравится геймерам

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 2

Samsung Galaxy S21 FE теряет производительность под нагрузкой, но в разумных пределах

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 2

Смартфон понравится геймерам

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Очень спорное, но ожидаемое решение — отказ от слота карты памяти. Именно это в прошлом поколении выгодно выделял S20 FE от истинных флагманов. Теперь же предлагают только 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. ОЗУ может быть шесть или восемь гигабайт.
Фанатский флагман нельзя назвать передовым по части коммуникаций: Bluetooth версии 5.0, а Wi-Fi далеко не самый последнего протокола 6. Причастность к топовой линейке подчеркивает функция DeX, которая дает возможность расширенного подключения к мониторам, телевизорам и компьютерам. Кстати, Galaxy S21 FE стал одним из первых в Samsung, которые из коробки работают на Android 12 с оболочкой One UI 4.

Камера

Набор камер — тот же, что у Samsung S20 FE: остается только догадываться почему. Основной 12-мегапиксельный сенсор — это хорошо знакомый датчик Sony IMX555 с оптстабом и светосильным объективом f/1,8. Вместе с ним работают "ширик" Sony IMX258 на 12 мегпикселей и телефотосенсор разрешением восемь мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. Врезанная в экран селфи-камера тоже без изменений: 32-мегапиксельная Sony IMX616 без автофокуса.
Основная камера дает при хорошем освещении превосходные снимки. Разрешенных деталей много, резкость не чрезмерная, шума нет. Контрастность высокая, динамический диапазон очень хороший. Цвета довольно приятные, пусть и не совсем точные. Сверхширокоугольный сенсор неплох — у снимков с него достаточная детализация, приемлемая резкость. С ним адекватно работает коррекция искажений по краям кадра. Интересно, что фото с восьмимегапиксельного зума система экстраполирует до 12 мегапикселей.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Главная камера отличается приятной глазу цветопередачей

Samsung Galaxy S21 FE
1 из 8

Главная камера отличается приятной глазу цветопередачей

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Основной сенсор…

Samsung Galaxy S21 FE
2 из 8

Основной сенсор…

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

…сверхширокоугольный…

Samsung Galaxy S21 FE
3 из 8

…сверхширокоугольный…

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

…и телефото

Samsung Galaxy S21 FE
4 из 8

…и телефото

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Ночью главная камера выдает снимки высокого качества

Samsung Galaxy S21 FE
5 из 8

Ночью главная камера выдает снимки высокого качества

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

"Ширик" уже не так хорош

Samsung Galaxy S21 FE
6 из 8

"Ширик" уже не так хорош

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

А вот телефото сильно теряет в качестве

Samsung Galaxy S21 FE
7 из 8

А вот телефото сильно теряет в качестве

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Основной сенсор эффективно подавляет блики и засветы на фото

Samsung Galaxy S21 FE
8 из 8

Основной сенсор эффективно подавляет блики и засветы на фото

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 8

Главная камера отличается приятной глазу цветопередачей

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 8

Основной сенсор…

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 8

…сверхширокоугольный…

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 8

…и телефото

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 8

Ночью главная камера выдает снимки высокого качества

© РИА Новости / Кирилл Каримов
6 из 8

"Ширик" уже не так хорош

© РИА Новости / Кирилл Каримов
7 из 8

А вот телефото сильно теряет в качестве

© РИА Новости / Кирилл Каримов
8 из 8

Основной сенсор эффективно подавляет блики и засветы на фото

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Все сенсоры поддерживают ночной режим, особенно хорошо — основной. Снимок обрабатывается довольно долго. "Ширик" тоже остается вполне рабочим, а вот зумом с темной линзой вряд ли кому-нибудь понравится.
Видеосъемка способна на большее, чем у аналогичных моделей в этом классе: есть полноценная работа с тремя объективами. Правда, только на 30 кадрах в секунду, будь это 1080 или 4K. Селфи-камера может писать видео в 4K при 60 кадрах, что и вовсе недоступно большинству конкурентов.

Безопасность и автономность

Подэкранный сканер отпечатков пальцев расположен еще ниже, чем на S21, это неудобно. И вроде бы срабатывает адекватно, но то ли датчик медленный, то ли анимация добавляет ощущение заторможенности. Стандартная разблокировка по лицу — лишь на фронтальной камере.
Комплектной зарядки новинку лишили — конечно же, во славу экологии и разумному потреблению. Фанатам южнокорейской компании ничего, кроме шнурка USB-C, не полагается.
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Батарейка — емкостью 4,5 тысячи мегаампер-час, что для прожорливых экрана и процессора не так уж много. В смешанном режиме удалось добиться шести с половиной часов свечения экрана, на зарядку гаджет просится уже к вечеру. С ее скоростью тоже все неоднозначно: максимальные 25 ватт на фоне китайских рекордов не впечатляют. Как считают в Samsung, это цена приемлемого ресурса встроенной АКБ. Официальное устройство покупать и вовсе не стоит: S21 FE отлично работает с блоками питания протокола PD, заряжаясь чуть больше часа. Есть и беспроводная, и реверсивная зарядки.

Итого

На старте продаж в январе производитель оценил базовую версию Galaxy S21 FE в 55 тысяч рублей — недешево, учитывая, что принципиально нового немного. Но уже через месяц в розничных сетях стали объявлять акции и скидки, что должно сделать новинку интереснее для покупателя. А вот "фанатского" в S21 FE действительно меньше, чем в прошлой модели. Не хватает смартфону самобытности на фоне конкурентов и других моделей южнокорейской компании.
© ИнфографикаSamsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE
© Инфографика
Samsung Galaxy S21 FE
 
НаукаТехнологииQualcommSamsungGoogle Android
 
 
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