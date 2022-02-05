https://ria.ru/20220205/samolet-1771196595.html

Грузовой самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Грузовой самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 05.02.2022

Грузовой самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Грузовой самолет Ту-204 готовится к посадке в Шереметьево из-за сработавшего датчика, что шасси не убраны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T05:21

2022-02-05T05:21

2022-02-05T16:59

происшествия

шереметьево (аэропорт)

лейпциг

москва

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Грузовой самолет Ту-204 готовится к посадке в Шереметьево из-за сработавшего датчика, что шасси не убраны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, самолет вылетал из Москвы в Лейпциг.

https://ria.ru/20220128/vertolet-1770027571.html

лейпциг

москва

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происшествия, шереметьево (аэропорт), лейпциг, москва