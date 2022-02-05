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Грузовой самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Грузовой самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 05.02.2022
Грузовой самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Грузовой самолет Ту-204 готовится к посадке в Шереметьево из-за сработавшего датчика, что шасси не убраны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T05:21
2022-02-05T05:21
2022-02-05T16:59
происшествия
шереметьево (аэропорт)
лейпциг
москва
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Грузовой самолет Ту-204 готовится к посадке в Шереметьево из-за сработавшего датчика, что шасси не убраны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, самолет вылетал из Москвы в Лейпциг.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), лейпциг, москва
05:21 05.02.2022 (обновлено: 16:59 05.02.2022)
Грузовой самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Грузовой самолет Ту-204 готовится к посадке в Шереметьево из-за датчика о неубранном шасси