https://ria.ru/20220205/samolet-1771194850.html

ЦИАМ будет работать над гибридными двигателями для самолетов до 100 мест

ЦИАМ будет работать над гибридными двигателями для самолетов до 100 мест - РИА Новости, 05.02.2022

ЦИАМ будет работать над гибридными двигателями для самолетов до 100 мест

Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") планирует создать линейку гибридных и... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T03:53

2022-02-05T03:53

2022-02-05T03:53

наука

технологии

як-40

центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") планирует создать линейку гибридных и электрических двигателей для самолетов до 100 мест, в том числе конвертопланов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИАМ.Пятого февраля 2021 года начались летные испытания летающей лаборатории Як-40ЛЛ - важного российского проекта в области гибридных силовых установок (ГСУ) для авиации. В состав установки входит первый в мире электрический авиадвигатель мощностью на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП). Электродвигатель мощностью 500 киловатт, приводящий воздушный винт, дополняет два турбореактивных двигателя самолета.Помимо Як-40ЛЛ, демонстратор силовой установки которого дорабатывается и во второй половине года вновь встанет на летающую лабораторию, в ЦИАМ ведутся работы по созданию полностью электрической силовой установки для сверхлегких и легких воздушных судов. Её уже показывали на летающей лаборатории "Сигма 4Э" с электродвигателем мощностью 80 киловатт и литий-ионными аккумуляторами.В 2022 году на "Сигме-4Э" отработают электрическую часть, а в дальнейшем её сделают гибридной за счет установки водородного топливного элемента по массе сопоставимого аккумуляторной батареей. Гибридизация силовой установки позволит увеличить продолжительность полёта в 3-4 раза, а на базе топливного элемента может быть создана вспомогательная электрическая установка мощностью 30-40 киловатт, отметили в пресс-службе.Гибридные силовые установки за счет использования энергоэффективных экологически чистых электрических технологий выгодны прежде всего для малых и региональных самолетов, уверены в ЦИАМ. Кроме того "гибриды" позволяют сохранить приемлемую весовую эффективность за счет оптимизации конструкции и режимов работы газотурбинных или поршневых авиационных двигателей."Для авиастроения, как и для других отраслей, характерна жесткая конкуренция за технологическое первенство, причем в глобальном масштабе. Владеешь технологией – можешь влиять на стандарты и политику в сфере гражданской авиации", - приводит пресс-служба слова гендиректора ЦИАМ Андрея Козлова.Он отметил, что одной из задач науки и ЦИАМ в частности является исследование прорывных технологий для плавного перехода к их промышленному производству. По его словам, отраслевые предприятия проявляют большой интерес к гибридным и электрическим силовым установка, а институт готов передавать им свой опыт.

https://ria.ru/20220205/avia-1771193224.html

https://ria.ru/20210205/dvigatel-1596111382.html

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технологии, як-40, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)