https://ria.ru/20220205/rezhisser-1771245764.html

Умер известный советский и российский кинорежиссер

Умер режиссер "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Виктор Бутурлин - РИА Новости, 05.02.2022

Умер известный советский и российский кинорежиссер

Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила киностудия "Ленфильм" на своем сайте. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:07

2022-02-05T16:07

2022-02-05T16:40

культура

культура

ленфильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771263087_0:65:800:515_1920x0_80_0_0_ec23423dc5dbce0a07c6e2a02e54bdaf.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила киностудия "Ленфильм" на своем сайте.Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В том же году начал работать режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм".Наиболее известен как режиссер таких фильмов, как "Прозрачное солнце осени" (1982), "Аплодисменты, аплодисменты..." (1984), сериалов "Улицы разбитых фонарей" (1997), "Убойная сила" (2000), "Честь имею!.." (2004), "Татьяна ночь" (2014) и других.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура, ленфильм