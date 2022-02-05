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Культура
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Умер известный советский и российский кинорежиссер
Умер режиссер "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Виктор Бутурлин - РИА Новости, 05.02.2022
Умер известный советский и российский кинорежиссер
Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила киностудия "Ленфильм" на своем сайте. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:07
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культура
культура
ленфильм
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила киностудия "Ленфильм" на своем сайте.Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В том же году начал работать режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм".Наиболее известен как режиссер таких фильмов, как "Прозрачное солнце осени" (1982), "Аплодисменты, аплодисменты..." (1984), сериалов "Улицы разбитых фонарей" (1997), "Убойная сила" (2000), "Честь имею!.." (2004), "Татьяна ночь" (2014) и других.
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культура, ленфильм
16:07 05.02.2022 (обновлено: 16:40 05.02.2022)
 
Умер режиссер "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Виктор Бутурлин

Режиссер сериалов "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей" Бутурлин умер на 76 году жизни

© Фото предоставлено киностудией "Ленфильм"Кинорежиссер Виктор Бутурлин
Кинорежиссер Виктор Бутурлин
© Фото предоставлено киностудией "Ленфильм"
Кинорежиссер Виктор Бутурлин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила киностудия "Ленфильм" на своем сайте.

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", — говорится в некрологе.

Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В том же году начал работать режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм".
Наиболее известен как режиссер таких фильмов, как "Прозрачное солнце осени" (1982), "Аплодисменты, аплодисменты..." (1984), сериалов "Улицы разбитых фонарей" (1997), "Убойная сила" (2000), "Честь имею!.." (2004), "Татьяна ночь" (2014) и других.
 
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