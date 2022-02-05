https://ria.ru/20220205/rektor-1771236462.html
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2022
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей
Ректору Дагестанского государственного технического университета предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:45
2022-02-05T14:45
2022-02-05T14:45
происшествия
россия
дагестанский государственный технический университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 фев – РИА Новости. Ректору Дагестанского государственного технического университета предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в субботу пресс-служба СУСК России по региону.По версии следствия, в 2015-2018 годы ректор и несколько сотрудников вуза перечисляли средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали. Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные деньги без их оприходования в кассу учебного заведения. В результате были похищены деньги, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 миллионов рублей."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", – говорится в сообщении.По информации ведомства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по месту его жительства, регистрации и в служебном кабинете проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления, добавляется в сообщении.Ранее в суд для рассмотрения по существу были направлены уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в мошенничестве и служебном подлоге.
https://ria.ru/20211222/obysk-1764949405.html
https://ria.ru/20211222/rektor-1765005274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дагестанский государственный технический университет
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении более 90 миллионов рублей
МАХАЧКАЛА, 5 фев – РИА Новости.
Ректору Дагестанского государственного технического университета предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила
в субботу пресс-служба СУСК России по региону.
По версии следствия, в 2015-2018 годы ректор и несколько сотрудников вуза перечисляли средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали. Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные деньги без их оприходования в кассу учебного заведения. В результате были похищены деньги, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 миллионов рублей.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета
в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по месту его жительства, регистрации и в служебном кабинете проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления, добавляется в сообщении.
Ранее в суд для рассмотрения по существу были направлены уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в мошенничестве и служебном подлоге.