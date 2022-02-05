Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/rektor-1771236462.html
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2022
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей
Ректору Дагестанского государственного технического университета предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:45
2022-02-05T14:45
происшествия
россия
дагестанский государственный технический университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 фев – РИА Новости. Ректору Дагестанского государственного технического университета предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в субботу пресс-служба СУСК России по региону.По версии следствия, в 2015-2018 годы ректор и несколько сотрудников вуза перечисляли средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали. Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные деньги без их оприходования в кассу учебного заведения. В результате были похищены деньги, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 миллионов рублей."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", – говорится в сообщении.По информации ведомства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по месту его жительства, регистрации и в служебном кабинете проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления, добавляется в сообщении.Ранее в суд для рассмотрения по существу были направлены уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в мошенничестве и служебном подлоге.
https://ria.ru/20211222/obysk-1764949405.html
https://ria.ru/20211222/rektor-1765005274.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дагестанский государственный технический университет
14:45 05.02.2022
 
Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении 90 миллионов рублей

Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в хищении более 90 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 фев – РИА Новости. Ректору Дагестанского государственного технического университета предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в субботу пресс-служба СУСК России по региону.
По версии следствия, в 2015-2018 годы ректор и несколько сотрудников вуза перечисляли средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали. Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные деньги без их оприходования в кассу учебного заведения. В результате были похищены деньги, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 миллионов рублей.
Обыск у ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца
22 декабря 2021, 16:57
В доме ректора Смоленского университета спорта нашли золотые унитазы
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по месту его жительства, регистрации и в служебном кабинете проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления, добавляется в сообщении.
Ранее в суд для рассмотрения по существу были направлены уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в мошенничестве и служебном подлоге.
Избрание меры пресечения ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову
22 декабря 2021, 21:44
Суд арестовал ректора КФУ по обвинению в убийстве
 
ПроисшествияРоссияДагестанский государственный технический университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала