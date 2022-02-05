https://ria.ru/20220205/raketa-1771223151.html
Ракета "Союз-2.1а" вывела космический аппарат на расчетную орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела космический аппарат на расчетную орбиту - РИА Новости, 05.02.2022
Ракета "Союз-2.1а" вывела космический аппарат на расчетную орбиту
Космический аппарат в интересах российского военного ведомства выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат", сообщил департамент информации и массовых... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T12:43
2022-02-05T12:43
2022-02-05T12:45
архангельская область
плесецк (космодром)
наука
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Космический аппарат в интересах российского военного ведомства выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Стартовавшая сегодня, 5 февраля, в 10.00 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.В Минобороны добавили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году.Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие годы с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.
https://ria.ru/20220204/raketa-1770987824.html
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архангельская область, плесецк (космодром), наука, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии
12:43 05.02.2022 (обновлено: 12:45 05.02.2022)
Ракета "Союз-2.1а" вывела космический аппарат на расчетную орбиту
Минобороны: ракета "Союз-2.1а" успешно вывела космический аппарат на орбиту