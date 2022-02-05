https://ria.ru/20220205/raketa-1771209382.html

Головная часть штатно отделилась от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а"

Головная часть штатно отделилась от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" - РИА Новости, 05.02.2022

Головная часть штатно отделилась от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а"

Космическая головная часть, включающая разгонный блок "Фрегат" и космический аппарат в интересах Минобороны, штатно отделилась от третьей ступени ракеты... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:26

2022-02-05T10:26

2022-02-05T10:26

россия

архангельская область

плесецк (космодром)

наука

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Космическая головная часть, включающая разгонный блок "Фрегат" и космический аппарат в интересах Минобороны, штатно отделилась от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время – 10.09 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - отметили в военном ведомстве.Как уточнили в Минобороны, выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.Ракета космического назначения "Союз-2.1а" была запущена в субботу в 10.00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.

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россия, архангельская область, плесецк (космодром), наука, воздушно-космические силы россии