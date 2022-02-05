США пожаловались на нехватку островов для размещения оружия

10:25 05.02.2022 (обновлено: 16:57 05.02.2022)
США назвали свое единственное средство защиты от гиперзвуковых ракет
Вице-адмирал Хилл назвал ракету SM-6 единственной защитой США от гиперзвукового оружия
© Фото : Public domain Американская зенитная ракета SM-6, разрабатываемая компанией Raytheon
© Фото : Public domain
Американская зенитная ракета SM-6, разрабатываемая компанией Raytheon
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вице-адмирал Джон Хилл назвал ракету SM-6 единственным средством, защищающим США от гиперзвукового оружия. Об этом пишет Sea Power.
"У ракет SM-6 появляется возможность сбивать гиперзвуковые боеголовки. Мы не говорили об этом раньше, когда только начиналась разработка программы, однако это было изначальной идеей. По сути, это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия", — приводит издание слова военного.
Вице-адмирал отметил, что США также начнут использовать спутники для отслеживания пусков подобных ракет. Это обусловлено недостатками наземных систем.
"Поле зрения радаров ограничено, а у нас тем временем кончаются острова для их размещения", — добавил Хилл.
Испытания гиперзвуковых ракет собственного производства в США не раз проваливались. Так, в декабре во время полета B-52H ракета AGM-183A не покинула крыло самолета. Кроме того, тестирование AGM-183A завершилось неудачей в июле и апреле.
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