https://ria.ru/20220205/raketa-1771209125.html

Ракету-носитель, стартовавшую с космодрома Плесецк, взяли на сопровождение

Ракету-носитель, стартовавшую с космодрома Плесецк, взяли на сопровождение - РИА Новости, 05.02.2022

Ракету-носитель, стартовавшую с космодрома Плесецк, взяли на сопровождение

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Плесецк в 10.00 мск, взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:23

2022-02-05T10:23

2022-02-05T10:23

плесецк (космодром)

архангельская область

наука

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Плесецк в 10.00 мск, взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России."Стартовавшая в 10.00 мск с космодрома Плесецк ракета космического назначения "Союз-2.1а" в 10.02 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - отметили в военном ведомстве.Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году.Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие семнадцать лет с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.

https://ria.ru/20220125/soyuz-1769371461.html

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плесецк (космодром), архангельская область, наука, воздушно-космические силы россии