https://ria.ru/20220205/raketa-1771208880.html

С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1а"

С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1а" - РИА Новости, 05.02.2022

С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1а"

Российские военные запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель "Союз-2.1а", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:20

2022-02-05T10:20

2022-02-05T16:21

россия

плесецк (космодром)

министерство обороны рф (минобороны рф)

архангельская область

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские военные запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель "Союз-2.1а", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.По информации военного ведомства, все предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. В 10:02 (мск) ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова, а спустя семь минут головная часть с разгонным блоком "Фрегат" успешно отделилась от третьей ступени. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту. Ему присвоили номер "Космос-2553". С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.Это первый пуск "Союза-2" в наступившем году.Эти ракеты запускают с Плесецка с ноября 2004 года. Всего за прошедшие 17 лет с космодрома стартовали 52 "Союза-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

https://ria.ru/20220125/soyuz-1769371461.html

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россия, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф), архангельская область