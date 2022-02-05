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С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1а"
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1а" - РИА Новости, 05.02.2022
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1а"
Российские военные запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель "Союз-2.1а", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T10:20
2022-02-05T10:20
2022-02-05T16:21
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плесецк (космодром)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские военные запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель "Союз-2.1а", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.По информации военного ведомства, все предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. В 10:02 (мск) ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова, а спустя семь минут головная часть с разгонным блоком "Фрегат" успешно отделилась от третьей ступени. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту. Ему присвоили номер "Космос-2553". С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.Это первый пуск "Союза-2" в наступившем году.Эти ракеты запускают с Плесецка с ноября 2004 года. Всего за прошедшие 17 лет с космодрома стартовали 52 "Союза-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.
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россия, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф), архангельская область
10:20 05.02.2022 (обновлено: 16:21 05.02.2022)
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1а"
ВКС России провели первый в 2022 году пуск с космодрома Плесецк ракеты "Союз-2.1а"
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские военные запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель "Союз-2.1а", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"В 10:00 (мск) с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома <…> боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в релизе.
По информации военного ведомства, все предстартовые операции и сам запуск прошли штатно.
В 10:02 (мск) ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова, а спустя семь минут головная часть с разгонным блоком "Фрегат" успешно отделилась от третьей ступени.
В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту. Ему присвоили номер "Космос-2553". С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.
Это первый пуск "Союза-2" в наступившем году.
Эти ракеты запускают с Плесецка
с ноября 2004 года. Всего за прошедшие 17 лет с космодрома стартовали 52 "Союза-2"
этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.