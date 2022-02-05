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https://ria.ru/20220205/raketa-1771189786.html
США и часть стран СБ ООН назвали пуск КНДР нарушением резолюций Совбеза
США и часть стран СБ ООН назвали пуск КНДР нарушением резолюций Совбеза - РИА Новости, 05.02.2022
США и часть стран СБ ООН назвали пуск КНДР нарушением резолюций Совбеза
Последний пуск баллистической ракеты КНДР являлся эскалацией недавних нарушений Пхеньяном резолюций СБ ООН – он направлен на дельнейшую дестабилизацию региона,... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T00:52
2022-02-05T00:52
в мире
кндр (северная корея)
японское море
совет безопасности оон
сша
япония
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Последний пуск баллистической ракеты КНДР являлся эскалацией недавних нарушений Пхеньяном резолюций СБ ООН – он направлен на дельнейшую дестабилизацию региона, говорится в заявлении постпредов, входящих в Совбез США: Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ и примкнувшей к ним Японии.КНДР произвела в минувшее воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров.Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220205/dialog-1771189479.html
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в мире, кндр (северная корея), японское море, совет безопасности оон, сша, япония
00:52 05.02.2022
 
США и часть стран СБ ООН назвали пуск КНДР нарушением резолюций Совбеза

США, Япония и часть стран СБ ООН: пуск ракеты КНДР является нарушением резолюций Совбеза

© REUTERS / KCNAИспытание гиперзвуковой ракеты в КНДР
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / KCNA
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР. Архивное фото
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Последний пуск баллистической ракеты КНДР являлся эскалацией недавних нарушений Пхеньяном резолюций СБ ООН – он направлен на дельнейшую дестабилизацию региона, говорится в заявлении постпредов, входящих в Совбез США: Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ и примкнувшей к ним Японии.
"Запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности представляет собой значительную эскалацию недавних нарушений КНДР многочисленных резолюций Совета безопасности, он направлен на дальнейшую дестабилизацию региона. Мы самым решительным образом осуждаем это незаконное действие", - зачитала заявление постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
КНДР произвела в минувшее воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий
Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.
Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука
 
В миреКНДР (Северная Корея)Японское мореСовет Безопасности ООНСШАЯпония
 
 
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