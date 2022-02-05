https://ria.ru/20220205/protest-1771237774.html

В Молдавии протестующие выдвинули требования к Санду

В Молдавии протестующие выдвинули требования к Санду - РИА Новости, 05.02.2022

В Молдавии протестующие выдвинули требования к Санду

Активисты молдавской оппозиционной партии "Гражданский конгресс" проводят в центре Кишинева акцию протеста из-за повышения тарифов на газ и отопление, передает... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T14:52

2022-02-05T14:52

2022-02-05T17:39

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КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Активисты молдавской оппозиционной партии "Гражданский конгресс" проводят в центре Кишинева акцию протеста из-за повышения тарифов на газ и отопление, передает корреспондент РИА Новости.По словам организаторов, у здания парламента собралось около 600 человек со всей страны. Они вывалили кучу кизяка, чтобы власти использовали его вместо газа, и воткнули в нее табличку с призывом к правящей партии "топить за себя самостоятельно"."Мы можем решить проблему энергетического кризиса, для этого нужно остановить "Энергомор". Власть должна обратить внимание на наши требования, поскольку именно ее действия привели к кризису", — заявил журналистам член "Гражданского конгресса" Юрий Мунтян.Он уверен, что энергетический кризис в республике — это следствие некомпетентности власти, поскольку она не смогла грамотно провести переговоры с "Газпромом". Протестующие настаивают, что власти должны совершить несколько простых действий, главное из которых — перезаключить контракт с российской компанией, причем в состав молдавской делегации должны войти эксперты-энергетики.На прошлой неделе тариф на газ для населения вырос практически на треть — с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Подорожало и отопление — за гигакалорию придется платить на 22 доллара больше. Причем оба решения оформили задним числом, с 1 января. Оппозиция намерена опротестовать их в суде. "Гражданский конгресс" уже проводил акцию протеста 29 января.В конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" подписали пятилетний контракт на поставку газа, причем практически на условиях молдавской стороны, но с обязательством Кишинева полностью оплачивать текущие платежи. В ноябре у республики возникли проблемы со своевременным перечислением выплат, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями, из-за чего парламент ввел ЧП на 60 дней.

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в мире, газпром, молдовагаз, молдавия