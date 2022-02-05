https://ria.ru/20220205/prizemlenie-1771206341.html

IT-гиганты дали понять, что не уйдут из России, заявил эксперт

IT-гиганты дали понять, что не уйдут из России, заявил эксперт - РИА Новости, 05.02.2022

IT-гиганты дали понять, что не уйдут из России, заявил эксперт

Выполнение мировыми IT-компаниями требований закона РФ о "приземлении" свидетельствует о том, что им интересен российский рынок и они с него не уйдут, заявил... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:53

2022-02-05T10:53

2022-02-05T10:53

технологии

россия

интернет

ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Выполнение мировыми IT-компаниями требований закона РФ о "приземлении" свидетельствует о том, что им интересен российский рынок и они с него не уйдут, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.В пятницу американская компания Apple открыла в России представительство в рамках закона о "приземлении", а шведский стриминговый сервис Spotify в рамках того же закона разместил на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями."Для российских пользователей это означает, что компании будут подчиняться российским законам, ...это означает, что они не уйдут из России, а значит, у российских пользователей останется доступ к их сервисам", - сказал Зыков.Он отметил, что подобные действия компаний свидетельствуют о том, что им важен российский рынок и они готовы соблюдать местное законодательство.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

https://ria.ru/20220204/internet-1770973618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, интернет, ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров