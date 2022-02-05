https://ria.ru/20220205/pribaltika-1771274071.html

США решили помочь Украине. Прибалтика в опасности

Прибалтике предрекли плачевное будущее из-за военного плана США в Европе - РИА Новости, 05.02.2022

США решили помочь Украине. Прибалтика в опасности

Желание Вашингтона, чтобы союзники по НАТО увеличили военный бюджет для противостояния "российской угрозе", встанет боком для стран Прибалтики, особенно для... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T21:03

2022-02-05T21:03

2022-02-05T21:03

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прибалтика

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Желание Вашингтона, чтобы союзники по НАТО увеличили военный бюджет для противостояния "российской угрозе", встанет боком для стран Прибалтики, особенно для Латвии, заявил политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics.По словам эксперта, США требуют от каждой страны альянса поднять оборонные расходы к 2024 году. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил на днях с похожей инициативой, уточняется в статье.Антонопулос уверен, что подобные жертвы в случае Риги окажутся губительными для социального сектора экономики страны. По его мнению, закупки дорогостоящего американского вооружения и техники поставят Литву, Латвию и Эстонию в тяжелое финансовое положение, но при этом суммарный вклад стран Прибалтики в оборонный потенциал НАТО в Европе все еще будет оставаться незначительным.НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220205/oruzhie-1771225967.html

https://ria.ru/20220202/nato-1770762226.html

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прибалтика

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артис пабрикс, россия, прибалтика, нато, латвия, сша, в мире