США решили помочь Украине. Прибалтика в опасности

Прибалтике предрекли плачевное будущее из-за военного плана США в Европе
Политолог Антонопулос: Латвии не стоит увеличивать военные расходы по просьбе США
© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Желание Вашингтона, чтобы союзники по НАТО увеличили военный бюджет для противостояния "российской угрозе", встанет боком для стран Прибалтики, особенно для Латвии, заявил политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics.
По словам эксперта, США требуют от каждой страны альянса поднять оборонные расходы к 2024 году. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил на днях с похожей инициативой, уточняется в статье.
Антонопулос уверен, что подобные жертвы в случае Риги окажутся губительными для социального сектора экономики страны. По его мнению, закупки дорогостоящего американского вооружения и техники поставят Литву, Латвию и Эстонию в тяжелое финансовое положение, но при этом суммарный вклад стран Прибалтики в оборонный потенциал НАТО в Европе все еще будет оставаться незначительным.
НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.