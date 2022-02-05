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США решили помочь Украине. Прибалтика в опасности
Прибалтике предрекли плачевное будущее из-за военного плана США в Европе - РИА Новости, 05.02.2022
США решили помочь Украине. Прибалтика в опасности
Желание Вашингтона, чтобы союзники по НАТО увеличили военный бюджет для противостояния "российской угрозе", встанет боком для стран Прибалтики, особенно для... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:03
2022-02-05T21:03
артис пабрикс
россия
прибалтика
нато
латвия
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Желание Вашингтона, чтобы союзники по НАТО увеличили военный бюджет для противостояния "российской угрозе", встанет боком для стран Прибалтики, особенно для Латвии, заявил политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics.По словам эксперта, США требуют от каждой страны альянса поднять оборонные расходы к 2024 году. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил на днях с похожей инициативой, уточняется в статье.Антонопулос уверен, что подобные жертвы в случае Риги окажутся губительными для социального сектора экономики страны. По его мнению, закупки дорогостоящего американского вооружения и техники поставят Литву, Латвию и Эстонию в тяжелое финансовое положение, но при этом суммарный вклад стран Прибалтики в оборонный потенциал НАТО в Европе все еще будет оставаться незначительным.НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220205/oruzhie-1771225967.html
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артис пабрикс, россия, прибалтика, нато, латвия, сша, в мире
21:03 05.02.2022
 
Прибалтике предрекли плачевное будущее из-за военного плана США в Европе

Политолог Антонопулос: Латвии не стоит увеличивать военные расходы по просьбе США

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Желание Вашингтона, чтобы союзники по НАТО увеличили военный бюджет для противостояния "российской угрозе", встанет боком для стран Прибалтики, особенно для Латвии, заявил политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics.
"Увеличение военного бюджета Латвии не изменит баланс сил в Европе, а наоборот, поспособствует снижению уровня жизни и безопасности населения, а также создаст угрозу вооруженного конфликта в регионе", — написал он.
По словам эксперта, США требуют от каждой страны альянса поднять оборонные расходы к 2024 году. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил на днях с похожей инициативой, уточняется в статье.
Антонопулос уверен, что подобные жертвы в случае Риги окажутся губительными для социального сектора экономики страны. По его мнению, закупки дорогостоящего американского вооружения и техники поставят Литву, Латвию и Эстонию в тяжелое финансовое положение, но при этом суммарный вклад стран Прибалтики в оборонный потенциал НАТО в Европе все еще будет оставаться незначительным.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
13:09
СМИ: Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие Украине
НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 22:33
В США предложили "сдать" Украину и Прибалтику, чтобы "не злить Россию"
 
Артис ПабриксРоссияПрибалтикаНАТОЛатвияСШАВ мире
 
 
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