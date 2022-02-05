https://ria.ru/20220205/prestuplenie-1771236295.html

Захарова назвала спекуляции о "вторжении России" на Украину преступлением

Захарова назвала спекуляции о "вторжении России" на Украину преступлением - РИА Новости, 05.02.2022

Захарова назвала спекуляции о "вторжении России" на Украину преступлением

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикации агентства Bloomberg и газеты Bild, в которых говорится о "вторжении России РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T14:47

2022-02-05T14:47

2022-02-05T19:18

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикации агентства Bloomberg и газеты Bild, в которых говорится о "вторжении России на Украину" и якобы имеющихся у Москвы планах по присоединению соседней страны к Союзному государству.В беседе с "Радио России" она высказала мнение, что такое информационно-политическое давление — это метод ведения борьбы в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать."Сейчас это стало уже такой мировой кампанией в отношении нашей страны под лозунгом якобы российской готовящейся "агрессии" в отношении Украины. Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред", — добавила Захарова.Она отметила, что обострение пропагандистской истерии в западных СМИ связано с Олимпиадой в Китае — по ее словам, так бывает, когда Игры проходят не в тех странах, которые одобряет Запад.Представитель МИД обратила внимание и на то, что в западных репортажах с открытия Олимпиады камеры сфокусировались на президенте России и на сборной Украины, причем на этом фоне говорилось, что "вот точно сейчас Россия нападет". "Это уже не пропаганда <...> Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима", — считает Захарова.Демократия "подвергается сейчас колоссальному испытанию", полагает она. "Ее основы в виде свободы СМИ, достоверных фактов и критического мышления — это все подрывается, и людям предлагается глобальная мифологизированная страшная ложь", — заключила дипломат, добавив, что медиаспекуляции могут быть дымовой завесой для возможных провокаций со стороны Запада.Минувшей ночью Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторгается на Украину". Вскоре его удалили, агентство заявило, что это была ошибка, и пообещало провести расследование. Несколько часов спустя немецкий таблоид Bild выпустил свой материал — доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы "плане" по присоединению Украины. В той же статье приводился комментарий российского посольства, в котором эти утверждения назывались "странной смесью из спекуляций и слухов". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, отметил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В Госдуме их назвали информационным ударом по России, способствующем росту нестабильности и нагнетанию истерии.На ситуацию обратили внимание и в ООН — заместитель официального представителя генсека Фархан Хак призвал все стороны избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации напряженности.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html

https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/voyna-1770464064.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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в мире, мария захарова, россия, киев, украина, сша, германия, ситуация в днр и лнр