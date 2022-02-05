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Захарова назвала спекуляции о "вторжении России" на Украину преступлением
Захарова назвала спекуляции о "вторжении России" на Украину преступлением - РИА Новости, 05.02.2022
Захарова назвала спекуляции о "вторжении России" на Украину преступлением
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикации агентства Bloomberg и газеты Bild, в которых говорится о "вторжении России РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:47
2022-02-05T19:18
в мире
мария захарова
россия
киев
украина
сша
германия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикации агентства Bloomberg и газеты Bild, в которых говорится о "вторжении России на Украину" и якобы имеющихся у Москвы планах по присоединению соседней страны к Союзному государству.В беседе с "Радио России" она высказала мнение, что такое информационно-политическое давление — это метод ведения борьбы в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать."Сейчас это стало уже такой мировой кампанией в отношении нашей страны под лозунгом якобы российской готовящейся "агрессии" в отношении Украины. Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред", — добавила Захарова.Она отметила, что обострение пропагандистской истерии в западных СМИ связано с Олимпиадой в Китае — по ее словам, так бывает, когда Игры проходят не в тех странах, которые одобряет Запад.Представитель МИД обратила внимание и на то, что в западных репортажах с открытия Олимпиады камеры сфокусировались на президенте России и на сборной Украины, причем на этом фоне говорилось, что "вот точно сейчас Россия нападет". "Это уже не пропаганда &lt;...&gt; Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима", — считает Захарова.Демократия "подвергается сейчас колоссальному испытанию", полагает она. "Ее основы в виде свободы СМИ, достоверных фактов и критического мышления — это все подрывается, и людям предлагается глобальная мифологизированная страшная ложь", — заключила дипломат, добавив, что медиаспекуляции могут быть дымовой завесой для возможных провокаций со стороны Запада.Минувшей ночью Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторгается на Украину". Вскоре его удалили, агентство заявило, что это была ошибка, и пообещало провести расследование. Несколько часов спустя немецкий таблоид Bild выпустил свой материал — доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы "плане" по присоединению Украины. В той же статье приводился комментарий российского посольства, в котором эти утверждения назывались "странной смесью из спекуляций и слухов". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, отметил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В Госдуме их назвали информационным ударом по России, способствующем росту нестабильности и нагнетанию истерии.На ситуацию обратили внимание и в ООН — заместитель официального представителя генсека Фархан Хак призвал все стороны избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации напряженности.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html
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в мире, мария захарова, россия, киев, украина, сша, германия, ситуация в днр и лнр
14:47 05.02.2022 (обновлено: 19:18 05.02.2022)
 
Захарова назвала спекуляции о "вторжении России" на Украину преступлением

Захарова назвала спекуляции о "вторжении России" на Украину преступлением против планеты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикации агентства Bloomberg и газеты Bild, в которых говорится о "вторжении России на Украину" и якобы имеющихся у Москвы планах по присоединению соседней страны к Союзному государству.
"Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все", — написала она в Telegram-канале.
В беседе с "Радио России" она высказала мнение, что такое информационно-политическое давление — это метод ведения борьбы в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать.
"Сейчас это стало уже такой мировой кампанией в отношении нашей страны под лозунгом якобы российской готовящейся "агрессии" в отношении Украины. Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред", — добавила Захарова.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
08:00
Как американские СМИ "российского агента" в своих рядах вычислили
Она отметила, что обострение пропагандистской истерии в западных СМИ связано с Олимпиадой в Китае — по ее словам, так бывает, когда Игры проходят не в тех странах, которые одобряет Запад.
Представитель МИД обратила внимание и на то, что в западных репортажах с открытия Олимпиады камеры сфокусировались на президенте России и на сборной Украины, причем на этом фоне говорилось, что "вот точно сейчас Россия нападет".
"Это уже не пропаганда <...> Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима", — считает Захарова.

Демократия "подвергается сейчас колоссальному испытанию", полагает она.
"Ее основы в виде свободы СМИ, достоверных фактов и критического мышления — это все подрывается, и людям предлагается глобальная мифологизированная страшная ложь", — заключила дипломат, добавив, что медиаспекуляции могут быть дымовой завесой для возможных провокаций со стороны Запада.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 08:00
Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"
Минувшей ночью Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторгается на Украину". Вскоре его удалили, агентство заявило, что это была ошибка, и пообещало провести расследование. Несколько часов спустя немецкий таблоид Bild выпустил свой материал — доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы "плане" по присоединению Украины. В той же статье приводился комментарий российского посольства, в котором эти утверждения назывались "странной смесью из спекуляций и слухов".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, отметил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В Госдуме их назвали информационным ударом по России, способствующем росту нестабильности и нагнетанию истерии.
На ситуацию обратили внимание и в ООН — заместитель официального представителя генсека Фархан Хак призвал все стороны избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации напряженности.
Военнослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ Рубеж-2021 на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 12:51Сказано в эфире
Хаос, угар, агония… Почему США хотят втянуть Россию в войну?

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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В миреМария ЗахароваРоссияКиевУкраинаСШАГерманияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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