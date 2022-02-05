https://ria.ru/20220205/potok-1771193899.html

Европа признает лидерство России из-за страха отморозить уши

В Польше раскрыли "план" России по запуску "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.02.2022

Европа признает лидерство России из-за страха отморозить уши

Российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока — 2", если в Европу придут морозы, написал в статье для Gazeta РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T03:38

2022-02-05T03:38

2022-02-05T09:16

экономика

владимир путин

нидерланды

александр новак

москва

еврокомиссия

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока — 2", если в Европу придут морозы, написал в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.Автор публикации обратил внимание на сложность ситуации из-за отсутствии запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах.Обозреватель утверждает, что Москва попытается использовать "внезапный кризис" на европейском энергетическом рынке "в своих целях"."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Президент Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.Как пояснил вице-премьер Александр Новак, ЕК проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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