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Европа признает лидерство России из-за страха отморозить уши
В Польше раскрыли "план" России по запуску "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.02.2022
Европа признает лидерство России из-за страха отморозить уши
Российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока — 2", если в Европу придут морозы, написал в статье для Gazeta РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T03:38
2022-02-05T09:16
экономика
владимир путин
нидерланды
александр новак
москва
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока — 2", если в Европу придут морозы, написал в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.Автор публикации обратил внимание на сложность ситуации из-за отсутствии запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах.Обозреватель утверждает, что Москва попытается использовать "внезапный кризис" на европейском энергетическом рынке "в своих целях"."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Президент Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.Как пояснил вице-премьер Александр Новак, ЕК проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220204/potok-1770990038.html
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экономика, владимир путин, нидерланды, александр новак, москва, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, россия, в мире, германия, польша, анджей кублик
03:38 05.02.2022 (обновлено: 09:16 05.02.2022)
 
В Польше раскрыли "план" России по запуску "Северного потока — 2"

Журналист Gazeta Wyborcza Кублик: мороз в ЕС даст России монополию на "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока — 2", если в Европу придут морозы, написал в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.
Автор публикации обратил внимание на сложность ситуации из-за отсутствии запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах.

"Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья", — считает Кублик.

Обозреватель утверждает, что Москва попытается использовать "внезапный кризис" на европейском энергетическом рынке "в своих целях".
"Одна из них состоит в том, чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода "Северный поток — 2", — пришел к выводу польский журналист.
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
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Как пояснил вице-премьер Александр Новак, ЕК проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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ЭкономикаВладимир ПутинНидерландыАлександр НовакМоскваЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2РоссияВ миреГерманияПольшаАнджей Кублик
 
 
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