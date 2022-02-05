https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html

В бундестаге поставили Украину на место

В Германии ответили на "словесный выпад" Украины из-за поставок оружия - РИА Новости, 05.02.2022

В бундестаге поставили Украину на место

Украине следует придерживаться "более умеренной риторики" при требовании от Германии поставок оружия, говорится в заявлении председателя комитета бундестага по... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:28

2022-02-05T10:28

2022-02-05T14:12

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олаф шольц

анналена бербок

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бундестаг германии

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украине следует придерживаться "более умеренной риторики" при требовании от Германии поставок оружия, говорится в заявлении председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, чьи слова приводит издание Die Welt.Штрак-Циммерман напомнила, что Германия "из чувства ответственности и дружбы" в последние годы оказывала Украине большую помощь."Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать друзей и врагов", — заключила депутат.Киев хочет, чтобы Берлин поставил им военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, однако федеральный канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости отправки оружия на Украину.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769893576.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, анналена бербок, россия, бундестаг германии