https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html
В бундестаге поставили Украину на место
В Германии ответили на "словесный выпад" Украины из-за поставок оружия - РИА Новости, 05.02.2022
В бундестаге поставили Украину на место
Украине следует придерживаться "более умеренной риторики" при требовании от Германии поставок оружия, говорится в заявлении председателя комитета бундестага по... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T10:28
2022-02-05T10:28
2022-02-05T14:12
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украине следует придерживаться "более умеренной риторики" при требовании от Германии поставок оружия, говорится в заявлении председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, чьи слова приводит издание Die Welt.Штрак-Циммерман напомнила, что Германия "из чувства ответственности и дружбы" в последние годы оказывала Украине большую помощь."Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать друзей и врагов", — заключила депутат.Киев хочет, чтобы Берлин поставил им военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, однако федеральный канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости отправки оружия на Украину.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html
https://ria.ru/20220128/ukraina-1769893576.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, украина, олаф шольц, анналена бербок, россия, бундестаг германии
10:28 05.02.2022 (обновлено: 14:12 05.02.2022)
В Германии ответили на "словесный выпад" Украины из-за поставок оружия
Депутат бундестага Штрак-Циммерман призвала Киев к сдержанности в вопросе поставок оружия
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Украине следует придерживаться "более умеренной риторики" при требовании от Германии поставок оружия, говорится в заявлении председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, чьи слова приводит издание Die Welt.
"Я прекрасно понимаю, что нервы представителей в Киеве на пределе на фоне угрозы со стороны российской армии. Но не могу понять постоянные словесные выпады некоторых голосов с Украины в наш адрес", — пояснила она.
Штрак-Циммерман напомнила, что Германия "из чувства ответственности и дружбы" в последние годы оказывала Украине
большую помощь.
"Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать друзей и врагов", — заключила депутат.
Киев хочет, чтобы Берлин поставил им военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, однако федеральный канцлер Олаф Шольц
и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости отправки оружия на Украину.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.