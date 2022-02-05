https://ria.ru/20220205/posolstvo-1771189117.html

Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов

Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов - РИА Новости, 05.02.2022

Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов

Глава посольства США на Украине Кристина Квин в интервью MSNBC объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов "избытком осторожности" и... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T00:44

2022-02-05T00:44

2022-02-05T01:21

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ВАШИНГТОН/КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Глава посольства США на Украине Кристина Квин в интервью MSNBC объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов "избытком осторожности" и многочисленностью штата миссии.Она дала понять, что сама принимала резонансное решение, раскритикованное украинскими властями, и уверена в своей правоте."У нас здесь много семей, и я хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами без необходимости в спешке ломиться на выезд", - добавила Квин.При этом она же в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube вечером в пятницу заявила, что рекомендацией для американских граждан и сотрудников дипведомств покинуть Украину воспользовались "немногие". "Мы не приказывали выезжать сотрудникам посольства, мы дали им опцию выехать, если они хотят, если им нужно к родственникам. Но честно, немногие воспользовались этой возможностью. Поэтому у нас до сих пор здесь много дипломатов, которые исполняют разные задания, которые мы всегда выполняем в Украине", - сказала она.США утверждают, что Россия сосредоточила достаточные силы вдоль границ Украины, чтобы в любой момент начать вторжение. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны, где также призвали США не нагнетать панику и оспорили тезис о "неизбежности" военных действий.Квин заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет реальных разногласий в восприятии ситуации, но президенту Владимиру Зеленскому необходимо "сохранять общественное спокойствие и удерживать на плаву украинскую экономику".Квин, которая руководит посольством в отсутствие полноценного посла, также сообщила, что большинство американских дипломатов остаются в Киев и "выполняют всю ту же работу, что и раньше".

https://ria.ru/20220201/zakharova-1770522355.html

https://ria.ru/20220127/diplomaty-1769709219.html

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россия, сша, в мире, украина, киев