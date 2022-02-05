Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/posolstvo-1771189117.html
Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов
Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов - РИА Новости, 05.02.2022
Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов
Глава посольства США на Украине Кристина Квин в интервью MSNBC объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов "избытком осторожности" и... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T00:44
2022-02-05T01:21
россия
сша
в мире
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271331_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_a64909c263e8e2442624a3ff2f4bc63b.jpg
ВАШИНГТОН/КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Глава посольства США на Украине Кристина Квин в интервью MSNBC объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов "избытком осторожности" и многочисленностью штата миссии.Она дала понять, что сама принимала резонансное решение, раскритикованное украинскими властями, и уверена в своей правоте."У нас здесь много семей, и я хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами без необходимости в спешке ломиться на выезд", - добавила Квин.При этом она же в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube вечером в пятницу заявила, что рекомендацией для американских граждан и сотрудников дипведомств покинуть Украину воспользовались "немногие". "Мы не приказывали выезжать сотрудникам посольства, мы дали им опцию выехать, если они хотят, если им нужно к родственникам. Но честно, немногие воспользовались этой возможностью. Поэтому у нас до сих пор здесь много дипломатов, которые исполняют разные задания, которые мы всегда выполняем в Украине", - сказала она.США утверждают, что Россия сосредоточила достаточные силы вдоль границ Украины, чтобы в любой момент начать вторжение. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны, где также призвали США не нагнетать панику и оспорили тезис о "неизбежности" военных действий.Квин заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет реальных разногласий в восприятии ситуации, но президенту Владимиру Зеленскому необходимо "сохранять общественное спокойствие и удерживать на плаву украинскую экономику".Квин, которая руководит посольством в отсутствие полноценного посла, также сообщила, что большинство американских дипломатов остаются в Киев и "выполняют всю ту же работу, что и раньше".
https://ria.ru/20220201/zakharova-1770522355.html
https://ria.ru/20220127/diplomaty-1769709219.html
россия
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271331_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_48219638b11be88e12866a9f89f0127d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, украина, киев
00:44 05.02.2022 (обновлено: 01:21 05.02.2022)
 
Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов

Глава посольства США в Киеве Квин объяснила отправку домой семей дипломатов осторожностью

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН/КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Глава посольства США на Украине Кристина Квин в интервью MSNBC объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов "избытком осторожности" и многочисленностью штата миссии.
Она дала понять, что сама принимала резонансное решение, раскритикованное украинскими властями, и уверена в своей правоте.
"Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов и их семей. Поэтом я в конечном счете решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие", - сказала временная поверенная в делах США на Украине.
"У нас здесь много семей, и я хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами без необходимости в спешке ломиться на выезд", - добавила Квин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 17:07
Захарова прокомментировала статью об эвакуации журналистов США из Киева
При этом она же в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube вечером в пятницу заявила, что рекомендацией для американских граждан и сотрудников дипведомств покинуть Украину воспользовались "немногие". "Мы не приказывали выезжать сотрудникам посольства, мы дали им опцию выехать, если они хотят, если им нужно к родственникам. Но честно, немногие воспользовались этой возможностью. Поэтому у нас до сих пор здесь много дипломатов, которые исполняют разные задания, которые мы всегда выполняем в Украине", - сказала она.
США утверждают, что Россия сосредоточила достаточные силы вдоль границ Украины, чтобы в любой момент начать вторжение. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны, где также призвали США не нагнетать панику и оспорили тезис о "неизбежности" военных действий.
Квин заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет реальных разногласий в восприятии ситуации, но президенту Владимиру Зеленскому необходимо "сохранять общественное спокойствие и удерживать на плаву украинскую экономику".
Квин, которая руководит посольством в отсутствие полноценного посла, также сообщила, что большинство американских дипломатов остаются в Киев и "выполняют всю ту же работу, что и раньше".
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 00:51
В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
 
РоссияСШАВ миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала