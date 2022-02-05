00:44 05.02.2022 (обновлено: 01:21 05.02.2022)
Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов
Глава посольства США в Киеве Квин объяснила отправку домой семей дипломатов осторожностью
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН/КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Глава посольства США на Украине Кристина Квин в интервью MSNBC объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов "избытком осторожности" и многочисленностью штата миссии.
Она дала понять, что сама принимала резонансное решение, раскритикованное украинскими властями, и уверена в своей правоте.
"Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов и их семей. Поэтом я в конечном счете решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие", - сказала временная поверенная в делах США на Украине.
"У нас здесь много семей, и я хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами без необходимости в спешке ломиться на выезд", - добавила Квин.
При этом она же в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube вечером в пятницу заявила, что рекомендацией для американских граждан и сотрудников дипведомств покинуть Украину воспользовались "немногие". "Мы не приказывали выезжать сотрудникам посольства, мы дали им опцию выехать, если они хотят, если им нужно к родственникам. Но честно, немногие воспользовались этой возможностью. Поэтому у нас до сих пор здесь много дипломатов, которые исполняют разные задания, которые мы всегда выполняем в Украине", - сказала она.
Квин заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет реальных разногласий в восприятии ситуации, но президенту Владимиру Зеленскому необходимо "сохранять общественное спокойствие и удерживать на плаву украинскую экономику".
Квин, которая руководит посольством в отсутствие полноценного посла, также сообщила, что большинство американских дипломатов остаются в Киев и "выполняют всю ту же работу, что и раньше".
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