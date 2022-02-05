https://ria.ru/20220205/pomosch-1771267293.html

На Украину прибыла очередная партия военной помощи из США

На Украину прибыла очередная партия военной помощи из США - РИА Новости, 05.02.2022

На Украину прибыла очередная партия военной помощи из США

В Киеве приземлился восьмой самолет из США с грузом боеприпасов, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T19:51

2022-02-05T19:51

2022-02-05T21:13

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. В Киеве приземлился восьмой самолет из США с грузом боеприпасов, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.По данным источника "РБК-Украина" в местном Минобороны, всего планируется около 45 рейсов с материально-технической военной помощью от США.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США отправляют на Украину оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.На этом фоне Запад в последние месяцы регулярно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину.Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220205/blinken-1771245913.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сша, министерство обороны украины