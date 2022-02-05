19:51 05.02.2022 (обновлено: 21:13 05.02.2022)
На Украину прибыла очередная партия военной помощи из США
Минобороны Украины сообщило о прибытии восьмого самолета из США с 86 тоннами боеприпасов
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту Борисполь, 5 февраля 2022
КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. В Киеве приземлился восьмой самолет из США с грузом боеприпасов, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января 2022 года наши партнеры из США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения! Продолжение следует", — написал чиновник в Facebook.
По данным источника "РБК-Украина" в местном Минобороны, всего планируется около 45 рейсов с материально-технической военной помощью от США.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США отправляют на Украину оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.
В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
На этом фоне Запад в последние месяцы регулярно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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