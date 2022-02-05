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Украина направила Германии "список пожеланий" военной помощи, сообщает СМИ
Украина направила Германии "список пожеланий" военной помощи, сообщает СМИ - РИА Новости, 05.02.2022
Украина направила Германии "список пожеланий" военной помощи, сообщает СМИ
Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи, сообщило агентство dpa в Twitter. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T01:36
2022-02-05T01:36
в мире
украина
россия
германия
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи, сообщило агентство dpa в Twitter.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости поставок оружия на Украину. Новое правительство Германии является коалиционным, в него входят три партии, в том числе Свободная демократическая партия. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, россия, германия
01:36 05.02.2022
 
Украина направила Германии "список пожеланий" военной помощи, сообщает СМИ

DPA: Украина направила Германии список пожеланий военной помощи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи, сообщило агентство dpa в Twitter.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости поставок оружия на Украину. Новое правительство Германии является коалиционным, в него входят три партии, в том числе Свободная демократическая партия. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
"Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую ей в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин", - говорится в сообщении агентства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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