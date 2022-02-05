https://ria.ru/20220205/pomosch-1771191438.html

Украина направила Германии "список пожеланий" военной помощи, сообщает СМИ

Украина направила Германии "список пожеланий" военной помощи, сообщает СМИ - РИА Новости, 05.02.2022

Украина направила Германии "список пожеланий" военной помощи, сообщает СМИ

Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи, сообщило агентство dpa в Twitter. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T01:36

2022-02-05T01:36

2022-02-05T01:36

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи, сообщило агентство dpa в Twitter.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости поставок оружия на Украину. Новое правительство Германии является коалиционным, в него входят три партии, в том числе Свободная демократическая партия. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220205/nato-1771190184.html

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в мире, украина, россия, германия