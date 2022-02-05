https://ria.ru/20220205/pokupki-1771201409.html

Исследование показало, когда россияне активно покупают продукты онлайн

Исследование показало, когда россияне активно покупают продукты онлайн - РИА Новости, 05.02.2022

Исследование показало, когда россияне активно покупают продукты онлайн

Большинство россиян активно закупается в онлайн-формате продуктами в четверг, а самым "провальным" днем недели с точки зрения таких покупок оказалась суббота,... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T08:43

2022-02-05T08:43

2022-02-05T08:43

экономика

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Большинство россиян активно закупается в онлайн-формате продуктами в четверг, а самым "провальным" днем недели с точки зрения таких покупок оказалась суббота, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости.Специалисты проанализировали онлайн-продажи продуктов питания и товаров первой необходимости в январе 2022 года и сравнили их с данными аналогичного периода 2021 года. Исследование позволило выяснить, в какие дни недели россияне предпочитают совершать покупки в этой товарной категории, а также в какие дни растет спрос на полезные продукты, а в какие, напротив, растет спрос на сладости и чипсы."Большинство россиян активно закупается продуктами в четверг: онлайн-оборот по четвергам оказался больше, чем во все остальные дни недели. К примеру, в исследуемый период оборот онлайн-продаж в четверг в среднем оказался на 57% больше, чем в понедельник", - говорится в исследовании.На втором месте оказалась среда со средним показателем роста на 48% к понедельнику, на третьем — пятница, когда онлайн-продажи в среднем превосходят показатели понедельника на 18%. "Самым "провальным" по онлайн-продажам днем оказалась суббота: в этот день онлайн-оборот оказался в среднем на 20% ниже показателей понедельника. Максимальная средняя сумма онлайн-покупки также пришлась на четверг — 3 025 рублей, минимальная — 2 487 рублей — на субботу", - выяснили специалисты.Такое распределение по дням недели вполне логично: в четверг люди стремятся купить все необходимое перед выходными, оставляя вечер пятницы и субботу на отдых, прогулки и посещение различных заведений - баров, ресторанов, музеев и театров, отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов."Интересно, что спрос на "полезные" продукты существенно возрастает в понедельник: в этот день люди активно закупаются овощами и крупами, а вот в конце недели — в пятницу и выходные — стремятся порадовать себя чем-то вкусным и "запрещенным" — существенно растет спрос на пирожные, булочки, чипсы и копченые продукты. Видимо такой выбор обусловлен сложившейся традицией "начинать новую жизнь с понедельника", а в конце недели, устав от рабочих волнений, людям хочется порадовать себя чем-то вкусным", - добавил он.

https://ria.ru/20220125/tseny-1769482450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество