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В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.02.2022
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:01
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общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 22.00 5 февраля."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 13.00 7 февраля.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
16:01 05.02.2022 (обновлено: 16:02 05.02.2022)
 
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень опасности продлили в московском регионе из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве
Мужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение о гололедице действовало до 22.00 5 февраля.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 13.00 7 февраля.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 13:13
Москвичам пообещали весеннюю погоду на следующей неделе
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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