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В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.02.2022
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:01
2022-02-05T16:01
2022-02-05T16:02
общество
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погода
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 22.00 5 февраля."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 13.00 7 февраля.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
16:01 05.02.2022 (обновлено: 16:02 05.02.2022)
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности продлили в московском регионе из-за гололедицы