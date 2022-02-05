https://ria.ru/20220205/pogoda-1771188730.html

Вильфанд предупредил жителей Центральной России о дождях и оттепели

Вильфанд предупредил жителей Центральной России о дождях и оттепели - РИА Новости, 05.02.2022

Вильфанд предупредил жителей Центральной России о дождях и оттепели

На следующей неделе в Европейскую Россию придет потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T00:31

2022-02-05T00:31

2022-02-05T10:22

роман вильфанд

общество

погода

россия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На следующей неделе в Европейскую Россию придет потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам специалиста, с понедельника, 7 февраля, и до конца рабочей неделе температура будет превышать средние значения на восемь, а в некоторые дни — и на десять градусов. Ночью ожидается от минус шести до плюс одного, днем — около нуля, но возможно повышение и до плюс трех.Погода, добавил Вильфанд, будет "не очень радостной": облачно, небольшие осадки. Восьмого и девятого февраля прогнозируется умеренный снегопад, возможен мокрый снег, на дорогах — гололедица.

https://ria.ru/20220106/pogoda-1766703299.html

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роман вильфанд, общество, погода, россия