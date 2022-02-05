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Вильфанд предупредил жителей Центральной России о дождях и оттепели
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о дождях и оттепели - РИА Новости, 05.02.2022
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о дождях и оттепели
На следующей неделе в Европейскую Россию придет потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T00:31
2022-02-05T10:22
роман вильфанд
общество
погода
россия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На следующей неделе в Европейскую Россию придет потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам специалиста, с понедельника, 7 февраля, и до конца рабочей неделе температура будет превышать средние значения на восемь, а в некоторые дни — и на десять градусов. Ночью ожидается от минус шести до плюс одного, днем — около нуля, но возможно повышение и до плюс трех.Погода, добавил Вильфанд, будет "не очень радостной": облачно, небольшие осадки. Восьмого и девятого февраля прогнозируется умеренный снегопад, возможен мокрый снег, на дорогах — гололедица.
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роман вильфанд, общество, погода, россия
00:31 05.02.2022 (обновлено: 10:22 05.02.2022)
 
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о дождях и оттепели

Синоптик Вильфанд: жителей центральной России на грядущей неделе ждет оттепель и дожди

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрохожий на Красной площади в Москве
Прохожий на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На следующей неделе в Европейскую Россию придет потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Глядя на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум — климатический центр образования циклонов. Очередные циклоны направились к центру Европейской России", — объяснил он.

По словам специалиста, с понедельника, 7 февраля, и до конца рабочей неделе температура будет превышать средние значения на восемь, а в некоторые дни — и на десять градусов. Ночью ожидается от минус шести до плюс одного, днем — около нуля, но возможно повышение и до плюс трех.
Погода, добавил Вильфанд, будет "не очень радостной": облачно, небольшие осадки. Восьмого и девятого февраля прогнозируется умеренный снегопад, возможен мокрый снег, на дорогах — гололедица.
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 09:34
Москвичам пообещали оттепель
 
Роман ВильфандОбществоПогодаРоссия
 
 
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