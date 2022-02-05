https://ria.ru/20220205/podstava-1771228370.html

На Украине рассказали, как Зеленский подставил Байдена

На Украине рассказали, как Зеленский подставил Байдена - РИА Новости, 05.02.2022

На Украине рассказали, как Зеленский подставил Байдена

Президент Украины Владимир Зеленским делает "хамские выпады" в сторону США, демонстрируя свое несогласие с оценкой Вашингтона уровня российской угрозы, считает... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T13:31

2022-02-05T13:31

2022-02-05T13:31

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленским делает "хамские выпады" в сторону США, демонстрируя свое несогласие с оценкой Вашингтона уровня российской угрозы, считает журналист интернет-издания "Зеркало недели" Татьяна Силина.По словам обозревателя, заявления Зеленского о том, что он не видит эскалации ситуации на границе с Россией, поставили главу Белого дома Джо Байдена в дурацкое положение.Силина считает, что подобные высказывания способствуют росту влияния сторонников невмешательства США в украинский кризис."В итоге Зеленский еще больше ухудшил отношение американской администрации и президента Байдена к себе и своему окружению", — заключила она.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В Кремле и МИД отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220205/ucheniya-1771223308.html

https://ria.ru/20220205/ukraina-1770915827.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, россия