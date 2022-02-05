На Украине рассказали, как Зеленский подставил Байдена
"ЗН": Зеленский подставил США заявлениями об отсутствии эскалации на границе с Россией
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленским делает "хамские выпады" в сторону США, демонстрируя свое несогласие с оценкой Вашингтона уровня российской угрозы, считает журналист интернет-издания "Зеркало недели" Татьяна Силина.
"Призывая партнеров "подставлять Украине плечо, а не ногу", сам Зеленский подложил свинью — и Украине, и ее главному стратегическому партнеру", — пояснила она.
По словам обозревателя, заявления Зеленского о том, что он не видит эскалации ситуации на границе с Россией, поставили главу Белого дома Джо Байдена в дурацкое положение.
Силина считает, что подобные высказывания способствуют росту влияния сторонников невмешательства США в украинский кризис.
"В итоге Зеленский еще больше ухудшил отношение американской администрации и президента Байдена к себе и своему окружению", — заключила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В Кремле и МИД отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.