https://ria.ru/20220205/peskov-1771213052.html
Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности
Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности - РИА Новости, 05.02.2022
Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности
Ошибочная публикация Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, она показывает, как такие... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:09
2022-02-05T11:09
2022-02-05T11:15
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украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ошибочная публикация Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, она показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются."Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", - заявил РИА Новости собеседник агентства"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20211126/rossiya-1760848319.html
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сша, россия, украина, в мире, дмитрий песков
11:09 05.02.2022 (обновлено: 11:15 05.02.2022)
Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности
Пресс-секретарь Песков: публикация Блумберг говорит об опасности агрессивных заявлений