https://ria.ru/20220205/peskov-1771213052.html

Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности

Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности - РИА Новости, 05.02.2022

Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности

Ошибочная публикация Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, она показывает, как такие... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T11:09

2022-02-05T11:09

2022-02-05T11:15

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россия

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ошибочная публикация Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, она показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются."Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", - заявил РИА Новости собеседник агентства"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20211126/rossiya-1760848319.html

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сша, россия, украина, в мире, дмитрий песков