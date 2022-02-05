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Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности
Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности - РИА Новости, 05.02.2022
Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности
Ошибочная публикация Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, она показывает, как такие... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:09
2022-02-05T11:15
сша
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ошибочная публикация Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, она показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются."Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", - заявил РИА Новости собеседник агентства"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", - подчеркнул Песков.
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сша, россия, украина, в мире, дмитрий песков
11:09 05.02.2022 (обновлено: 11:15 05.02.2022)
 
Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности

Пресс-секретарь Песков: публикация Блумберг говорит об опасности агрессивных заявлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ошибочная публикация Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, она показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.
"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", - заявил РИА Новости собеседник агентства
"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", - подчеркнул Песков.
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Блумберг: подготовка России к "вторжению" на Украину дошла даже до Камчатки
 
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