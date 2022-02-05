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В Перу разбился самолет с туристами
В Перу разбился самолет с туристами - РИА Новости, 05.02.2022
В Перу разбился самолет с туристами
Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолета в долине Наска в Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на министерство транспорта страны. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:14
2022-02-05T02:14
2022-02-05T10:45
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолета в долине Наска в Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на министерство транспорта страны.Самолет отправился на знаменитую на весь мир экскурсию: полет над геоглифами - удивительными изображениями сотней метров в длину, которые можно распознать лишь с самолета.Среди погибших, помимо экипажа, - граждане Нидерландов и Чили.
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в мире, чили, нидерланды, перу, новости - туризм
02:14 05.02.2022 (обновлено: 10:45 05.02.2022)
В Перу разбился самолет с туристами
В долине Наска в Перу семь человек погибли при крушении самолета с туристами