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Туризм
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В Перу разбился самолет с туристами
В Перу разбился самолет с туристами - РИА Новости, 05.02.2022
В Перу разбился самолет с туристами
Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолета в долине Наска в Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на министерство транспорта страны. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:14
2022-02-05T10:45
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолета в долине Наска в Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на министерство транспорта страны.Самолет отправился на знаменитую на весь мир экскурсию: полет над геоглифами - удивительными изображениями сотней метров в длину, которые можно распознать лишь с самолета.Среди погибших, помимо экипажа, - граждане Нидерландов и Чили.
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в мире, чили, нидерланды, перу, новости - туризм
02:14 05.02.2022 (обновлено: 10:45 05.02.2022)
 
В Перу разбился самолет с туристами

В долине Наска в Перу семь человек погибли при крушении самолета с туристами

© AFP 2022 / NZK Canal 51 NazcaМесто крушения легкомоторного самолета, который перевозил туристов наблюдающих за геоглифами на плато Наска
Место крушения легкомоторного самолета, который перевозил туристов наблюдающих за геоглифами на плато Наска - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AFP 2022 / NZK Canal 51 Nazca
Место крушения легкомоторного самолета, который перевозил туристов наблюдающих за геоглифами на плато Наска
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолета в долине Наска в Перу, сообщило радио RPP со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Семь человек погибли в пятницу в результате крушения самолета в зоне Наска", - отмечает СМИ.
Самолет отправился на знаменитую на весь мир экскурсию: полет над геоглифами - удивительными изображениями сотней метров в длину, которые можно распознать лишь с самолета.
Среди погибших, помимо экипажа, - граждане Нидерландов и Чили.
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