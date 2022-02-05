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Постпред России заявил о вступлении переговоров по СВПД в финальную стадию
Постпред России заявил о вступлении переговоров по СВПД в финальную стадию - РИА Новости, 05.02.2022
Постпред России заявил о вступлении переговоров по СВПД в финальную стадию
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что решение США восстановить "ядерные" исключения можно расценивать как сигнал о... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:00
2022-02-05T14:00
2022-02-05T14:15
в мире
сша
вашингтон (город)
тегеран (город)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что решение США восстановить "ядерные" исключения можно расценивать как сигнал о вступлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в финальную стадию."Решение США восстановить "ядерные" исключения - это шаг в верном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соблюдению сделки 2015 года. Это также может служить показателем того, что переговоры в Вене вступили в финальную стадию", - написал Ульянов в Twitter.Представитель госдепартамента ранее сообщил РИА Новости, что администрация США приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, при этом Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.
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в мире, сша, вашингтон (город), тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
14:00 05.02.2022 (обновлено: 14:15 05.02.2022)
Постпред России заявил о вступлении переговоров по СВПД в финальную стадию
Постпред России Ульянов заявил о вступлении переговоров по СВПД в финальную стадию