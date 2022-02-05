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В Палестине призвали отозвать членство Израиля в Африканском союзе
В Палестине призвали отозвать членство Израиля в Африканском союзе - РИА Новости, 05.02.2022
В Палестине призвали отозвать членство Израиля в Африканском союзе
Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе призвал Африканский союз отменить членство Израиля в организации, лишив его статуса наблюдателя, такое заявление... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:06
2022-02-05T15:06
в мире
палестина
израиль
африканский союз
михаил богданов
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ГАЗА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе призвал Африканский союз отменить членство Израиля в организации, лишив его статуса наблюдателя, такое заявление премьер сделал во время выступления на проходящей в Аддис-Абебе 35-й ассамблее глав государств и правительств Африканского союза, сообщило агентство САВА."Призываем отказать Израилю в членстве в качестве наблюдателя в Африканском союзе. Израиль не следует вознаграждать за его расистское отношение к палестинцам", - заявил Штайе."Бесчеловечное обращение с палестинцами со стороны израильского оккупационного режима является расистским подходом", - добавил он.В кулуарах ассамблеи лидеров африканских стран премьер-министр Палестины встретился с рядом международных лидеров, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.Ранее Африканский союз принял решение предоставить Израилю членство наблюдателя в организации.
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в мире, палестина, израиль, африканский союз, михаил богданов
15:06 05.02.2022
 
В Палестине призвали отозвать членство Израиля в Африканском союзе

Премьер Палестины Штайе призвал отозвать у Израиля статус наблюдателя в Африканском союзе

© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкДети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
Читать ria.ru в
ГАЗА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе призвал Африканский союз отменить членство Израиля в организации, лишив его статуса наблюдателя, такое заявление премьер сделал во время выступления на проходящей в Аддис-Абебе 35-й ассамблее глав государств и правительств Африканского союза, сообщило агентство САВА.
"Призываем отказать Израилю в членстве в качестве наблюдателя в Африканском союзе. Израиль не следует вознаграждать за его расистское отношение к палестинцам", - заявил Штайе.
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"Бесчеловечное обращение с палестинцами со стороны израильского оккупационного режима является расистским подходом", - добавил он.
В кулуарах ассамблеи лидеров африканских стран премьер-министр Палестины встретился с рядом международных лидеров, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.
Ранее Африканский союз принял решение предоставить Израилю членство наблюдателя в организации.
 
В миреПалестинаИзраильАфриканский союзМихаил Богданов
 
 
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