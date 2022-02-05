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Эксперт прокомментировал опубликованный в СМИ ответ США по безопасности
Эксперт прокомментировал опубликованный в СМИ ответ США по безопасности - РИА Новости, 05.02.2022
Эксперт прокомментировал опубликованный в СМИ ответ США по безопасности
Опубликованный испанской газетой El Pais ответ США на предложения России по гарантиям безопасности выглядит более многообещающим, нежели ответ, который... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:35
2022-02-05T11:35
нед прайс
джо байден
марк фино
сша
москва
россия
нато
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Опубликованный испанской газетой El Pais ответ США на предложения России по гарантиям безопасности выглядит более многообещающим, нежели ответ, который приписывается НАТО, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс ранее подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете документов касательно ответа Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности. В минувшую среду испанская газета El Pais выложила на сайте файл c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.По оценке Сокова, ответ Североатлантического альянса - при условии его подлинности - представляет собой перечень требований, предписывающий, чтобы Россия "следовала консенсусу НАТО", тогда как самой Москве "голоса не дается"."Я думаю, что канал (Россия - НАТО) теперь можно смело считать закрытым. Любые касающиеся НАТО вопросы будут обсуждаться с Вашингтоном, и это будет задача президента США Джо Байдена - разговаривать с союзниками", - сказал Соков.Что касается ответа США, то он, по мнению эксперта, предусматривает больше возможностей для будущих переговоров с Россией, хотя Вашингтон с самого начала дал понять, что он продолжает поддерживать политику открытых дверей НАТО."Реакция США была более конструктивной. Они ожидаемо не приняли российское требование о нерасширении (НАТО), но практические предложения по контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия - это то, что предстоит обсудить", - полагает Соков.Руководитель отдела по теме распространения вооружения в Женевском центре политики безопасности Марк Фино отметил РИА Новости, что дальнейшие переговоры по вопросам безопасности, "скорее всего, увенчаются успехом, если будет обеспечена военная деэскалация и добрая воля со всех сторон".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/mid-1771020236.html
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нед прайс, джо байден, марк фино, сша, москва, россия, нато
11:35 05.02.2022
 
Эксперт прокомментировал опубликованный в СМИ ответ США по безопасности

Эксперт Соков: ответ США по безопасности выглядит более многообещающим, чем ответ НАТО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Опубликованный испанской газетой El Pais ответ США на предложения России по гарантиям безопасности выглядит более многообещающим, нежели ответ, который приписывается НАТО, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.
Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс ранее подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете документов касательно ответа Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности. В минувшую среду испанская газета El Pais выложила на сайте файл c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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По оценке Сокова, ответ Североатлантического альянса - при условии его подлинности - представляет собой перечень требований, предписывающий, чтобы Россия "следовала консенсусу НАТО", тогда как самой Москве "голоса не дается".
"Я думаю, что канал (Россия - НАТО) теперь можно смело считать закрытым. Любые касающиеся НАТО вопросы будут обсуждаться с Вашингтоном, и это будет задача президента США Джо Байдена - разговаривать с союзниками", - сказал Соков.
Что касается ответа США, то он, по мнению эксперта, предусматривает больше возможностей для будущих переговоров с Россией, хотя Вашингтон с самого начала дал понять, что он продолжает поддерживать политику открытых дверей НАТО.
"Реакция США была более конструктивной. Они ожидаемо не приняли российское требование о нерасширении (НАТО), но практические предложения по контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия - это то, что предстоит обсудить", - полагает Соков.
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Руководитель отдела по теме распространения вооружения в Женевском центре политики безопасности Марк Фино отметил РИА Новости, что дальнейшие переговоры по вопросам безопасности, "скорее всего, увенчаются успехом, если будет обеспечена военная деэскалация и добрая воля со всех сторон".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
 
Нед ПрайсДжо БайденМарк ФиноСШАМоскваРоссияНАТО
 
 
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