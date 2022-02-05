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Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине

Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине - РИА Новости, 05.02.2022

Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине

Выставка фотографий "Россия в мировом Олимпийском движении" открылась в Российском культурном центре в Пекине в пятницу. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T14:33

2022-02-05T14:33

2022-02-05T14:33

олимпийские игры

алексей савицкий

россия

китай

пекин

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ПЕКИН, 05 фев, - РИА Новости. Выставка фотографий "Россия в мировом Олимпийском движении" открылась в Российском культурном центре в Пекине в пятницу.Фотовыставка "Россия в мировом Олимпийском движении" посвящена ярким моментам участия российских спортсменов в зимних Олимпиадах прошлых лет через призму объектива спортивных фотографов медиагруппы "Россия cегодня".Всего на выставке представлено 40 работ. Организаторами выставки выступили посольство РФ в КНР, Российский культурный центр в Пекине, Международное информационное агентство и радио Sputnik (входит в медиагруппу "Россия сегодня").Выставка продлится до 15 марта.Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

россия

китай

пекин

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2022

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олимпийские игры, алексей савицкий, россия, китай, пекин