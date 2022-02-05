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Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине - РИА Новости, 05.02.2022
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Выставка фотографий "Россия в мировом Олимпийском движении" открылась в Российском культурном центре в Пекине в пятницу. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:33
2022-02-05T14:33
олимпийские игры
алексей савицкий
россия
китай
пекин
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ПЕКИН, 05 фев, - РИА Новости. Выставка фотографий "Россия в мировом Олимпийском движении" открылась в Российском культурном центре в Пекине в пятницу.Фотовыставка "Россия в мировом Олимпийском движении" посвящена ярким моментам участия российских спортсменов в зимних Олимпиадах прошлых лет через призму объектива спортивных фотографов медиагруппы "Россия cегодня".Всего на выставке представлено 40 работ. Организаторами выставки выступили посольство РФ в КНР, Российский культурный центр в Пекине, Международное информационное агентство и радио Sputnik (входит в медиагруппу "Россия сегодня").Выставка продлится до 15 марта.Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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олимпийские игры, алексей савицкий, россия, китай, пекин
14:33 05.02.2022
 
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине

В Пекине открылась фотовыставка об об участии России в Олимпийском движении

© SputnikФотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Sputnik
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 05 фев, - РИА Новости. Выставка фотографий "Россия в мировом Олимпийском движении" открылась в Российском культурном центре в Пекине в пятницу.
© SputnikФотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Sputnik
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Фотовыставка "Россия в мировом Олимпийском движении" посвящена ярким моментам участия российских спортсменов в зимних Олимпиадах прошлых лет через призму объектива спортивных фотографов медиагруппы "Россия cегодня".
"Эти живые эмоции и накал борьбы олицетворяют собой дух олимпийского движения, а мы же, заглядывая в прошлое, будем ждать новых побед", - заявил на открытии выставки глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае Алексей Савицкий.
Всего на выставке представлено 40 работ. Организаторами выставки выступили посольство РФ в КНР, Российский культурный центр в Пекине, Международное информационное агентство и радио Sputnik (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
© Фото предоставлено российским культурным центром в ПекинеФотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
© Фото предоставлено российским культурным центром в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Выставка продлится до 15 марта.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
© Фото предоставлено российским культурным центром в ПекинеФотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
© Фото предоставлено российским культурным центром в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
 
Олимпийские игрыАлексей СавицкийРоссияКитайПекин
 
 
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