Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
В Пекине открылась фотовыставка об об участии России в Олимпийском движении
© SputnikФотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
© Sputnik
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
ПЕКИН, 05 фев, - РИА Новости. Выставка фотографий "Россия в мировом Олимпийском движении" открылась в Российском культурном центре в Пекине в пятницу.
© SputnikФотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
© Sputnik
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Фотовыставка "Россия в мировом Олимпийском движении" посвящена ярким моментам участия российских спортсменов в зимних Олимпиадах прошлых лет через призму объектива спортивных фотографов медиагруппы "Россия cегодня".
"Эти живые эмоции и накал борьбы олицетворяют собой дух олимпийского движения, а мы же, заглядывая в прошлое, будем ждать новых побед", - заявил на открытии выставки глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае Алексей Савицкий.
© Фото предоставлено российским культурным центром в ПекинеФотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
© Фото предоставлено российским культурным центром в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
Выставка продлится до 15 марта.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
© Фото предоставлено российским культурным центром в ПекинеФотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине
© Фото предоставлено российским культурным центром в Пекине
Фотовыставка об участии России в Олимпийском движении открылась в Пекине