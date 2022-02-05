https://ria.ru/20220205/ogranicheniya-1771187818.html

Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT

Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT - РИА Новости, 05.02.2022

Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT

В Роскомнадзоре рассматривают перспективу введения ограничительных мер против YouTube на фоне систематической блокировки каналов российских СМИ, пишут... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T00:14

2022-02-05T00:14

2022-02-05T02:37

медиавойны

youtube

rt deutsch

россия

германия

в мире

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Роскомнадзоре рассматривают перспективу введения ограничительных мер против YouTube на фоне систематической блокировки каналов российских СМИ, пишут "Известия", ссылаясь на сообщение надзорного органа.В ведомстве привели в качестве примера блокировку американским видеохостингом канала RT DE — RT auf Sendung в первый же день запуска телевещания.Среди вероятных мер в отношении видеохостинга рассматривается запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денежных средств.В декабре американский видеохостинг YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга со ссылкой на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за, как утверждается, "нарушения правил сообщества". При этом, согласно данным Tubular Labs, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных средств массовой информации, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Уже 1 февраля 2022 года комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Германии официально запретила вещание телеканала RT DE в ФРГ. В качестве аргумента указывалось на отсутствие у организаторов вещания необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует это решение в суде. В МИД России пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе лицензии, выданной Сербией. При этом она полностью соответствует Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, в которую входит и Германия. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ и интернет-посредников, которые произвольно и безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.Москва в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в России и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала на российской территории. В беседе с РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД назвал предпринятые в отношении немецких СМИ в России меры ответными. По его словам, в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Москва ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в российскую столицу были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Как ранее сообщали РИА Новости в Роскомнадзоре, с 2020 года ведомство зафиксировало более 50 фактов цензуры со стороны зарубежных интернет-площадок в отношении материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов. Наиболее частой цензуре подвергаются материалы Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.

https://ria.ru/20220204/rt-1771134028.html

https://ria.ru/20220204/blokirovka-1771037829.html

https://ria.ru/20220203/berbok-1770966181.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

youtube, rt deutsch, россия, германия, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)