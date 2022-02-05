Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220205/ogranicheniya-1771187818.html
Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT
Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT - РИА Новости, 05.02.2022
Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT
В Роскомнадзоре рассматривают перспективу введения ограничительных мер против YouTube на фоне систематической блокировки каналов российских СМИ, пишут... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T00:14
2022-02-05T02:37
медиавойны
youtube
rt deutsch
россия
германия
в мире
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Роскомнадзоре рассматривают перспективу введения ограничительных мер против YouTube на фоне систематической блокировки каналов российских СМИ, пишут "Известия", ссылаясь на сообщение надзорного органа.В ведомстве привели в качестве примера блокировку американским видеохостингом канала RT DE — RT auf Sendung в первый же день запуска телевещания.Среди вероятных мер в отношении видеохостинга рассматривается запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денежных средств.В декабре американский видеохостинг YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга со ссылкой на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за, как утверждается, "нарушения правил сообщества". При этом, согласно данным Tubular Labs, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных средств массовой информации, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Уже 1 февраля 2022 года комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Германии официально запретила вещание телеканала RT DE в ФРГ. В качестве аргумента указывалось на отсутствие у организаторов вещания необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует это решение в суде. В МИД России пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе лицензии, выданной Сербией. При этом она полностью соответствует Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, в которую входит и Германия. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ и интернет-посредников, которые произвольно и безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.Москва в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в России и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала на российской территории. В беседе с РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД назвал предпринятые в отношении немецких СМИ в России меры ответными. По его словам, в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Москва ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в российскую столицу были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Как ранее сообщали РИА Новости в Роскомнадзоре, с 2020 года ведомство зафиксировало более 50 фактов цензуры со стороны зарубежных интернет-площадок в отношении материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов. Наиболее частой цензуре подвергаются материалы Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.
https://ria.ru/20220204/rt-1771134028.html
https://ria.ru/20220204/blokirovka-1771037829.html
https://ria.ru/20220203/berbok-1770966181.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3e0d133e282da3db81823da5aafc7d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
youtube, rt deutsch, россия, германия, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
00:14 05.02.2022 (обновлено: 02:37 05.02.2022)
 
Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT

"Известия": Роскомнадзор может ввести экономические меры в отношении YouTube из-за RT

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Depositphotos / ibphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Роскомнадзоре рассматривают перспективу введения ограничительных мер против YouTube на фоне систематической блокировки каналов российских СМИ, пишут "Известия", ссылаясь на сообщение надзорного органа.
В ведомстве привели в качестве примера блокировку американским видеохостингом канала RT DE — RT auf Sendung в первый же день запуска телевещания.
"В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", — цитирует газета надзорный орган.
Среди вероятных мер в отношении видеохостинга рассматривается запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денежных средств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 18:13
В МИД напомнили Германии о сербской лицензии RT DE
В декабре американский видеохостинг YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга со ссылкой на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за, как утверждается, "нарушения правил сообщества". При этом, согласно данным Tubular Labs, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных средств массовой информации, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Уже 1 февраля 2022 года комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Германии официально запретила вещание телеканала RT DE в ФРГ. В качестве аргумента указывалось на отсутствие у организаторов вещания необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует это решение в суде. В МИД России пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе лицензии, выданной Сербией. При этом она полностью соответствует Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, в которую входит и Германия. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ и интернет-посредников, которые произвольно и безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 11:51
YouTube заблокировал каналы ведомств ЛНР и ДНР, заявили в Донбассе
Москва в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в России и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала на российской территории. В беседе с РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД назвал предпринятые в отношении немецких СМИ в России меры ответными. По его словам, в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Москва ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в российскую столицу были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Как ранее сообщали РИА Новости в Роскомнадзоре, с 2020 года ведомство зафиксировало более 50 фактов цензуры со стороны зарубежных интернет-площадок в отношении материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов. Наиболее частой цензуре подвергаются материалы Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.
Телеканал RT DE - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 21:23
Источник: Берлин отказался обсуждать выход из кризиса вокруг RT DE
 
МедиавойныYouTubeRT DeutschРоссияГерманияВ миреФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала