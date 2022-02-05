00:14 05.02.2022 (обновлено: 02:37 05.02.2022)
Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT
"Известия": Роскомнадзор может ввести экономические меры в отношении YouTube из-за RT
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Роскомнадзоре рассматривают перспективу введения ограничительных мер против YouTube на фоне систематической блокировки каналов российских СМИ, пишут "Известия", ссылаясь на сообщение надзорного органа.
В ведомстве привели в качестве примера блокировку американским видеохостингом канала RT DE — RT auf Sendung в первый же день запуска телевещания.
"В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", — цитирует газета надзорный орган.
Среди вероятных мер в отношении видеохостинга рассматривается запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денежных средств.
В декабре американский видеохостинг YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга со ссылкой на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за, как утверждается, "нарушения правил сообщества". При этом, согласно данным Tubular Labs, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных средств массовой информации, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Уже 1 февраля 2022 года комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Германии официально запретила вещание телеканала RT DE в ФРГ. В качестве аргумента указывалось на отсутствие у организаторов вещания необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует это решение в суде. В МИД России пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе лицензии, выданной Сербией. При этом она полностью соответствует Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, в которую входит и Германия. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ и интернет-посредников, которые произвольно и безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.
Москва в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в России и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала на российской территории. В беседе с РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД назвал предпринятые в отношении немецких СМИ в России меры ответными. По его словам, в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Москва ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в российскую столицу были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Как ранее сообщали РИА Новости в Роскомнадзоре, с 2020 года ведомство зафиксировало более 50 фактов цензуры со стороны зарубежных интернет-площадок в отношении материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов. Наиболее частой цензуре подвергаются материалы Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.