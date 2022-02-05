https://ria.ru/20220205/obstrely-1771234010.html

ВСУ шесть раз с начала суток обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке

ВСУ шесть раз с начала суток обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 05.02.2022

ВСУ шесть раз с начала суток обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение субботы, выпустив две мины калибром 120... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T14:27

2022-02-05T14:27

2022-02-05T14:27

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение субботы, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК."С 8.45 до 12.45 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Спартак, Октябрь, Сосновское и Донецк. Выпущены две мины калибром 120 миллиметров, также сделано 80 выстрелов из гранатомётов ", - сказал журналистам представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220205/ucheniya-1771223308.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, днр, украина, киев