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В ООН отреагировали на фейковую новость о "вторжении" России на Украину
В ООН отреагировали на фейковую новость о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 05.02.2022
В ООН отреагировали на фейковую новость о "вторжении" России на Украину
Всем сторонам в контексте обстановки вокруг Украины следует избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:50
2022-02-05T22:11
в мире
оон
россия
украина
ситуация в днр и лнр
киев
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ООН, 5 фев - РИА Новости. Всем сторонам в контексте обстановки вокруг Украины следует избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ошибочную публикацию Блумберг о начавшемся "вторжении" РФ на Украину.Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются."Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", - сказал Хак, отвечая на вопрос, обеспокоена ли ООН таким примером дезинформации, в особенности во время олимпийского перемирия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Россия много раз наблюдала, как "западники портят Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220205/pushkov-1771244326.html
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в мире, оон, россия, украина, ситуация в днр и лнр, киев
16:50 05.02.2022 (обновлено: 22:11 05.02.2022)
 
В ООН отреагировали на фейковую новость о "вторжении" России на Украину

ООН о новости о "вторжении на Украину": следует избегать риторики, ведущей к эскалации

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 5 фев - РИА Новости. Всем сторонам в контексте обстановки вокруг Украины следует избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ошибочную публикацию Блумберг о начавшемся "вторжении" РФ на Украину.
Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
15:57
Пушков объяснил, почему Bloomberg сделал публикацию о "вторжении" России
"Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", - сказал Хак, отвечая на вопрос, обеспокоена ли ООН таким примером дезинформации, в особенности во время олимпийского перемирия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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Украинцев возмутило видео Блинкена в поддержку Киева
Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Россия много раз наблюдала, как "западники портят Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все".
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
08:00
Как американские СМИ "российского агента" в своих рядах вычислили
 
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