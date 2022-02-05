https://ria.ru/20220205/novost-1771249210.html

В ООН отреагировали на фейковую новость о "вторжении" России на Украину

В ООН отреагировали на фейковую новость о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 05.02.2022

В ООН отреагировали на фейковую новость о "вторжении" России на Украину

Всем сторонам в контексте обстановки вокруг Украины следует избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:50

2022-02-05T16:50

2022-02-05T22:11

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ООН, 5 фев - РИА Новости. Всем сторонам в контексте обстановки вокруг Украины следует избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ошибочную публикацию Блумберг о начавшемся "вторжении" РФ на Украину.Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются."Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", - сказал Хак, отвечая на вопрос, обеспокоена ли ООН таким примером дезинформации, в особенности во время олимпийского перемирия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Россия много раз наблюдала, как "западники портят Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220205/pushkov-1771244326.html

https://ria.ru/20220205/blinken-1771245913.html

https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html

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в мире, оон, россия, украина, ситуация в днр и лнр, киев