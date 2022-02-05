В США заявили, что Украина должна продолжать путь в НАТО
Глава посольства США в Киеве Квин: Украина должна продолжать путь в НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", транслируемого в YouTube.
"Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь в НАТО. Когда альянс собирался поговорить, когда рассматривались предложения России, все 30 членов сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решить за Украину, и также согласились, что политику открытых дверей нужно сохранить. Я твердо убеждена, мы твердо убеждены, что эта политика должна продолжаться и дальше, и мы очень счастливы, что Украина хочет идти по этому пути. И сейчас Украина делает необходимые шаги, чтоб стать членом НАТО. Сделаны ли они уже? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает все необходимое, чтоб в конце концов присоединиться к НАТО", - сказала она.
По ее словам, государству стоит набраться "немного терпения", чтобы и дальше работать и использовать инструменты, которые уже есть.
Отвечая на вопрос, стоит ли Украине надеяться на членство в НАТО, Квин ответила утвердительно.