В США заявили, что Украина должна продолжать путь в НАТО

"Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь в НАТО. Когда альянс собирался поговорить, когда рассматривались предложения России, все 30 членов сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решить за Украину, и также согласились, что политику открытых дверей нужно сохранить. Я твердо убеждена, мы твердо убеждены, что эта политика должна продолжаться и дальше, и мы очень счастливы, что Украина хочет идти по этому пути. И сейчас Украина делает необходимые шаги, чтоб стать членом НАТО. Сделаны ли они уже? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает все необходимое, чтоб в конце концов присоединиться к НАТО", - сказала она.