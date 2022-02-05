Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/nato-1771190184.html
В США заявили, что Украина должна продолжать путь в НАТО
В США заявили, что Украина должна продолжать путь в НАТО - РИА Новости, 05.02.2022
В США заявили, что Украина должна продолжать путь в НАТО
Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в интервью в эфире ток-шоу "Свобода... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T01:06
2022-02-05T01:06
в мире
нато
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768115264_0:222:3157:1998_1920x0_80_0_0_4869ab32a348b87f6efda5d0b516de3a.jpg
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", транслируемого в YouTube.По ее словам, государству стоит набраться "немного терпения", чтобы и дальше работать и использовать инструменты, которые уже есть.Отвечая на вопрос, стоит ли Украине надеяться на членство в НАТО, Квин ответила утвердительно.
https://ria.ru/20220204/vengriya-1771084905.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768115264_943:491:3016:2046_1920x0_80_0_0_515943941e2e769144cf94b4d8e71c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, сша, украина
01:06 05.02.2022
 
В США заявили, что Украина должна продолжать путь в НАТО

Глава посольства США в Киеве Квин: Украина должна продолжать путь в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", транслируемого в YouTube.
"Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь в НАТО. Когда альянс собирался поговорить, когда рассматривались предложения России, все 30 членов сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решить за Украину, и также согласились, что политику открытых дверей нужно сохранить. Я твердо убеждена, мы твердо убеждены, что эта политика должна продолжаться и дальше, и мы очень счастливы, что Украина хочет идти по этому пути. И сейчас Украина делает необходимые шаги, чтоб стать членом НАТО. Сделаны ли они уже? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает все необходимое, чтоб в конце концов присоединиться к НАТО", - сказала она.
По ее словам, государству стоит набраться "немного терпения", чтобы и дальше работать и использовать инструменты, которые уже есть.
Отвечая на вопрос, стоит ли Украине надеяться на членство в НАТО, Квин ответила утвердительно.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 14:45
Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ
 
В миреНАТОСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала