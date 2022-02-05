https://ria.ru/20220205/naled-1771241981.html

В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску

В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску - РИА Новости, 05.02.2022

В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску

Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Московской области. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:28

2022-02-05T15:28

2022-02-05T15:28

происшествия

московская область (подмосковье)

химки

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.В Химках наледь упала на голову годовалого ребёнка в коляске и мужчину. Следственный комитет Подмосковья уже начал проверку."Мужчина не пострадал, ребёнок 2020 года рождения, находившийся в коляске, был доставлен в Люберецкую больницу и обследован. Травм, гематом или ссадин врачами обнаружено не было. От госпитализации родители отказались", - сказали в пресс-службе регионального правительства.Как отметили в пресс-службе, со слов мужчины, на него с коляской упала с козырька наледь со снегом, когда он выходил из частной клиники на первом этаже."Оперативно дом был обследован, он имеет плоскую кровлю, что исключает образование сосулек, также не было наледи на балконах и кондиционерах, только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211214/naled-1763661336.html

московская область (подмосковье)

химки

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происшествия, московская область (подмосковье), химки