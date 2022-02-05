Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/naled-1771241981.html
В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску
В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску - РИА Новости, 05.02.2022
В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску
Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Московской области. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:28
2022-02-05T15:28
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.В Химках наледь упала на голову годовалого ребёнка в коляске и мужчину. Следственный комитет Подмосковья уже начал проверку."Мужчина не пострадал, ребёнок 2020 года рождения, находившийся в коляске, был доставлен в Люберецкую больницу и обследован. Травм, гематом или ссадин врачами обнаружено не было. От госпитализации родители отказались", - сказали в пресс-службе регионального правительства.Как отметили в пресс-службе, со слов мужчины, на него с коляской упала с козырька наледь со снегом, когда он выходил из частной клиники на первом этаже."Оперативно дом был обследован, он имеет плоскую кровлю, что исключает образование сосулек, также не было наледи на балконах и кондиционерах, только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211214/naled-1763661336.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), химки
15:28 05.02.2022
 
В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску

В Химках мужчина и ребенок не пострадали после падения наледи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
В Химках наледь упала на голову годовалого ребёнка в коляске и мужчину. Следственный комитет Подмосковья уже начал проверку.
"Мужчина не пострадал, ребёнок 2020 года рождения, находившийся в коляске, был доставлен в Люберецкую больницу и обследован. Травм, гематом или ссадин врачами обнаружено не было. От госпитализации родители отказались", - сказали в пресс-службе регионального правительства.
Как отметили в пресс-службе, со слов мужчины, на него с коляской упала с козырька наледь со снегом, когда он выходил из частной клиники на первом этаже.
"Оперативно дом был обследован, он имеет плоскую кровлю, что исключает образование сосулек, также не было наледи на балконах и кондиционерах, только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники", - добавили в пресс-службе.
Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 14:25
В Петербурге проверяют информацию о падении наледи на ребенка
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Химки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала