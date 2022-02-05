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В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску
В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску - РИА Новости, 05.02.2022
В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску
Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Московской области. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:28
2022-02-05T15:28
2022-02-05T15:28
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.В Химках наледь упала на голову годовалого ребёнка в коляске и мужчину. Следственный комитет Подмосковья уже начал проверку."Мужчина не пострадал, ребёнок 2020 года рождения, находившийся в коляске, был доставлен в Люберецкую больницу и обследован. Травм, гематом или ссадин врачами обнаружено не было. От госпитализации родители отказались", - сказали в пресс-службе регионального правительства.Как отметили в пресс-службе, со слов мужчины, на него с коляской упала с козырька наледь со снегом, когда он выходил из частной клиники на первом этаже."Оперативно дом был обследован, он имеет плоскую кровлю, что исключает образование сосулек, также не было наледи на балконах и кондиционерах, только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники", - добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), химки
В Химках ребенок не пострадал после падения наледи на коляску
В Химках мужчина и ребенок не пострадали после падения наледи
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
В Химках
наледь упала на голову годовалого ребёнка в коляске и мужчину. Следственный комитет Подмосковья
уже начал проверку.
"Мужчина не пострадал, ребёнок 2020 года рождения, находившийся в коляске, был доставлен в Люберецкую больницу и обследован. Травм, гематом или ссадин врачами обнаружено не было. От госпитализации родители отказались", - сказали в пресс-службе регионального правительства.
Как отметили в пресс-службе, со слов мужчины, на него с коляской упала с козырька наледь со снегом, когда он выходил из частной клиники на первом этаже.
"Оперативно дом был обследован, он имеет плоскую кровлю, что исключает образование сосулек, также не было наледи на балконах и кондиционерах, только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники", - добавили в пресс-службе.