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В Подмосковье наледь упала на голову годовалому ребенку
В Подмосковье наледь упала на голову годовалому ребенку - РИА Новости, 05.02.2022
В Подмосковье наледь упала на голову годовалому ребенку
Наледь упала на голову годовалому мальчику в подмосковных Химках, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале областного ведомства. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T01:49
2022-02-05T01:49
2022-02-05T01:49
химки
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наледь упала на голову годовалому мальчику в подмосковных Химках, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале областного ведомства.Как сообщают СМИ, наледь упала на голову ребенка с высоты 25-го этажа. По данным прокуратуры, мальчик доставлен в больницу.Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства.
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химки
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химки, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье наледь упала на голову годовалому ребенку
В Подмосковье наледь упала на голову годовалому ребенку, прокуратура начала проверку