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В Подмосковье наледь упала на голову годовалому ребенку

В Подмосковье наледь упала на голову годовалому ребенку - РИА Новости, 05.02.2022

В Подмосковье наледь упала на голову годовалому ребенку

Наледь упала на голову годовалому мальчику в подмосковных Химках, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале областного ведомства. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T01:49

2022-02-05T01:49

2022-02-05T01:49

химки

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наледь упала на голову годовалому мальчику в подмосковных Химках, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале областного ведомства.Как сообщают СМИ, наледь упала на голову ребенка с высоты 25-го этажа. По данным прокуратуры, мальчик доставлен в больницу.Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/sosulka-1599980529.html

химки

московская область (подмосковье)

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2022

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химки, московская область (подмосковье), происшествия