https://ria.ru/20220205/moskva-1771211162.html

Москвичей предупредили о возможной густой дымке в субботу

Москвичей предупредили о возможной густой дымке в субботу - РИА Новости, 05.02.2022

Москвичей предупредили о возможной густой дымке в субботу

Температура не выше минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, обойдется без существенных осадков, но возможна густая дымка, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:39

2022-02-05T10:39

2022-02-05T10:39

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Температура не выше минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, обойдется без существенных осадков, но возможна густая дымка, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать разрушающийся гребень антициклона, то есть он постепенно теряет силы. Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, местами возможны густые дымки. Минус 5-7 в Москве, минус 4-9 по области. Ветер южный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление понижается, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы."Уже ночью Москву начнёт накрывать тёплый атмосферный фронт", - добавил он.

https://ria.ru/20220205/pogoda-1771188730.html

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общество, москва, погода, центр "фобос"