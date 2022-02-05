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В Молдавии протестующие предложили власти топить навозом, а не газом
В Молдавии протестующие предложили власти топить навозом, а не газом - РИА Новости, 05.02.2022
В Молдавии протестующие предложили власти топить навозом, а не газом
Активисты оппозиционной партии "Гражданский конгресс" в субботу на акции протеста "Стоп Энергомор" принесли к зданию парламента мешки с кизяком, чтобы власти... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:19
2022-02-05T15:38
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Активисты оппозиционной партии "Гражданский конгресс" в субботу на акции протеста "Стоп Энергомор" принесли к зданию парламента мешки с кизяком, чтобы власти топили им вместо подорожавшего газа, передает корреспондент РИА Новости.Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде. Сторонники "Гражданского конгресса" уже выходили на акцию протеста 29 января.По словам организаторов протеста, в субботу у здания парламента Молдавии собралось около 600 человек со всей страны, которые недовольны повышением тарифов. Они вывалили перед зданием парламента кизяк из мешков, чтобы власти использовали его вместо газа. В получившуюся кучу они воткнули таблички с призывом к правящей власти "топить за себя самостоятельно"."Молдавия из европейского страны превратилась в средневековую резервацию, цены даже на кизяк выросли до небывалых высот. Это будущее нашей страны, которое построила правящая власть вместо того, чтобы обеспечить нам адекватные цены на газ", - заявил один из лидеров протеста Юрий Мунтян.Акция протеста завершилась маршем к зданию правительства. Возле входа в здание кабмина люди оставили плакаты, на которых были написаны предвыборные обещания правящей партии "Действие и солидарность". Мунтян объяснил, что таким образом протестующие хотели показать, что за семь месяцев правящая партия не выполнила ни одного из своих обещаний."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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Акция против повышения тарифов на газ и отопление в Кишиневе
Активисты оппозиционной партии "Гражданский конгресс" в субботу на акции протеста "Стоп Энергомор" принесли к зданию парламента мешки с кизяком, чтобы власти топили им вместо подорожавшего газа, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз
15:19 05.02.2022 (обновлено: 15:38 05.02.2022)
 
В Молдавии протестующие предложили власти топить навозом, а не газом

Протестующие принесли навоз к парламенту Молдавии, чтобы власти топили им вместо газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка с флагом Молдавии в Кишиневе
Девушка с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Девушка с флагом Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Активисты оппозиционной партии "Гражданский конгресс" в субботу на акции протеста "Стоп Энергомор" принесли к зданию парламента мешки с кизяком, чтобы власти топили им вместо подорожавшего газа, передает корреспондент РИА Новости.
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде. Сторонники "Гражданского конгресса" уже выходили на акцию протеста 29 января.
По словам организаторов протеста, в субботу у здания парламента Молдавии собралось около 600 человек со всей страны, которые недовольны повышением тарифов. Они вывалили перед зданием парламента кизяк из мешков, чтобы власти использовали его вместо газа. В получившуюся кучу они воткнули таблички с призывом к правящей власти "топить за себя самостоятельно".
"Молдавия из европейского страны превратилась в средневековую резервацию, цены даже на кизяк выросли до небывалых высот. Это будущее нашей страны, которое построила правящая власть вместо того, чтобы обеспечить нам адекватные цены на газ", - заявил один из лидеров протеста Юрий Мунтян.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
14:52
В Молдавии протестующие выдвинули требования к Санду
Акция протеста завершилась маршем к зданию правительства. Возле входа в здание кабмина люди оставили плакаты, на которых были написаны предвыборные обещания правящей партии "Действие и солидарность". Мунтян объяснил, что таким образом протестующие хотели показать, что за семь месяцев правящая партия не выполнила ни одного из своих обещаний.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
 
В миреМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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