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В США заявили, что Минские соглашения могут решить конфликт в Донбассе

В США заявили, что Минские соглашения могут решить конфликт в Донбассе - РИА Новости, 05.02.2022

В США заявили, что Минские соглашения могут решить конфликт в Донбассе

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube, что минские договоренности все еще РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T01:13

2022-02-05T01:13

2022-02-05T13:02

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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube, что минские договоренности все еще могут помочь решить конфликт в Донбассе, однако утверждает, что Россия пытается в данный момент "интерпретировать" документ в неприемлемый для Украины способ.В январе политсоветники "нормандской" четверки провели переговоры в разных составах, в том числе встречу в Париже. Ожидается, что вскоре состоится новая такая встреча в Берлине. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, требуется подписать новый документ. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина ответственно относиться к минским соглашения по Донбассу, к сожалению, это единственный формат, который работает.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Квин считает, что реализация минских соглашений зависит от РФ."Надо провести еще много переговоров: как передать территорию, как провести выборы, - все детали с минских соглашений. Я знаю, что украинцы тяжело работают над тем, чтобы подготовить детализированные предложения, согласованные с минскими соглашениями, которые сохраняют суверенитет Украины, и если РФ хочет принять и проработать детали, у нас может быть решение, которое будет соответствовать минским соглашениям. Но для этого россияне должны хотеть решить конфликт", - добавила она.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов."Нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220205/nato-1771190184.html

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в мире, россия, украина, минские соглашения, сша, ситуация в днр и лнр