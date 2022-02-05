https://ria.ru/20220205/minirovanie-1771254139.html
Сообщение о минировании терминала Шереметьево оказалось ложным
Сообщение о минировании терминала Шереметьево оказалось ложным - РИА Новости, 05.02.2022
Сообщение о минировании терминала Шереметьево оказалось ложным
По результатам проверки сообщение о "минировании" четырех рейсов и терминала B аэропорта "Шереметьево" оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T17:45
2022-02-05T17:45
2022-02-05T17:49
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. По результатам проверки сообщение о "минировании" четырех рейсов и терминала B аэропорта "Шереметьево" оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Проверку завершили, информация ложная", - сказал собеседник агентства.Ранее он рассказал, что неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и помещения терминала B аэропорта "Шереметьево" в Москве.
https://ria.ru/20220205/minirovanie-1771231380.html
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происшествия, ложные сообщения о минировании зданий, шереметьево (аэропорт), москва
17:45 05.02.2022 (обновлено: 17:49 05.02.2022)
Сообщение о минировании терминала Шереметьево оказалось ложным
Сообщение о минировании четырех рейсов и терминала Шереметьево не подтвердилось