https://ria.ru/20220205/minirovanie-1771254139.html

Сообщение о минировании терминала Шереметьево оказалось ложным

Сообщение о минировании терминала Шереметьево оказалось ложным - РИА Новости, 05.02.2022

Сообщение о минировании терминала Шереметьево оказалось ложным

По результатам проверки сообщение о "минировании" четырех рейсов и терминала B аэропорта "Шереметьево" оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T17:45

2022-02-05T17:45

2022-02-05T17:49

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. По результатам проверки сообщение о "минировании" четырех рейсов и терминала B аэропорта "Шереметьево" оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Проверку завершили, информация ложная", - сказал собеседник агентства.Ранее он рассказал, что неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и помещения терминала B аэропорта "Шереметьево" в Москве.

https://ria.ru/20220205/minirovanie-1771231380.html

москва

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2022

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происшествия, ложные сообщения о минировании зданий, шереметьево (аэропорт), москва