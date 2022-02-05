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Аноним сообщил о минировании рейсов в Шереметьево
Аноним сообщил о минировании рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 05.02.2022
Аноним сообщил о минировании рейсов в Шереметьево
Неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и помещения терминала B аэропорта "Шереметьево" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.02.2022
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происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и помещения терминала B аэропорта "Шереметьево" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Аэропорт "Шереметьево": поступило анонимное сообщение о минировании четырех рейсов и помещения общего пользования терминала В", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, шереметьево (аэропорт)
14:01 05.02.2022 (обновлено: 14:07 05.02.2022)
 
Аноним сообщил о минировании рейсов в Шереметьево

В экстренных службах сообщили об угрозе минирования рейсов и помещений в Шереметьево

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта Шереметьево
Здание аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и помещения терминала B аэропорта "Шереметьево" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Аэропорт "Шереметьево": поступило анонимное сообщение о минировании четырех рейсов и помещения общего пользования терминала В", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)
 
 
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