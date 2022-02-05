https://ria.ru/20220205/minirovanie-1771231380.html

Аноним сообщил о минировании рейсов в Шереметьево

Аноним сообщил о минировании рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 05.02.2022

Аноним сообщил о минировании рейсов в Шереметьево

Неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и помещения терминала B аэропорта "Шереметьево" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T14:01

2022-02-05T14:01

2022-02-05T14:07

происшествия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и помещения терминала B аэропорта "Шереметьево" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Аэропорт "Шереметьево": поступило анонимное сообщение о минировании четырех рейсов и помещения общего пользования терминала В", - сказал собеседник агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт)