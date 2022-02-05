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МИД назвал статью Bild про Украину переходом всех границ
МИД назвал статью Bild про Украину переходом всех границ - РИА Новости, 05.02.2022
МИД назвал статью Bild про Украину переходом всех границ
Немецкий таблоид Bild своей публикацией о якобы имеющемся "плане" России по присоединению Украины перешел все возможные границы человеческой морали и этики,... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T22:49
2022-02-05T22:53
в мире
ситуация в днр и лнр
bild
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Немецкий таблоид Bild своей публикацией о якобы имеющемся "плане" России по присоединению Украины перешел все возможные границы человеческой морали и этики, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220205/antonov-1771277941.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, bild, россия, украина, мария захарова
22:49 05.02.2022 (обновлено: 22:53 05.02.2022)
 
МИД назвал статью Bild про Украину переходом всех границ

МИД назвал статью Bild про "план" России по присоединению Украины переходом всех границ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Немецкий таблоид Bild своей публикацией о якобы имеющемся "плане" России по присоединению Украины перешел все возможные границы человеческой морали и этики, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
22:05
Антонов назвал статью Bloomberg о "вторжении" России на Украину безобразием
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
11:09
Песков назвал публикацию Блумберг о "вторжении" иллюстрацией напряженности
 
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